Nefesin iyileştirici gücü ile tanışın: Sakin Nefes, Sakin Zihin kitabı

Nefes eğitmeni Gülay Şahin, kendi nefes yolculuğundan yola çıkarak, nefes pratiklerini basit ve ulaşılabilir kılıyor…

Okurlarına daha fazla sakinlik, güç ve netliğe giden açık bir yol yaratan Gülay Şahin, uygulanması pratik 50 farklı nefes egzersizi ve 10 günlük arınma çalışması ile nazik ama güçlü bir rehberlik sağlıyor.

Nefesin iyileştirici gücüne yönelik kapsamlı bir kılavuz olan Sakin Nefes, Sakin Zihin, yeni bir okuma sunuyor.

Dört bölümlük kitap

Dört ayrı bölümden oluşan kitap, yazarın kendi nefes yolculuğu ile başlıyor. 50’yi aşkın nefes tekniğini madde madde yönergelerle anlatan yazar, kitabın son bölümünde ise nefes ile dönüşüm çalışmalarına yer veriyor.





İyiliği dönüştürmek

İçerisinde sabah nefes egzersizleri, farkındalık çalışmaları, meditasyonlar, olumlamalar gibi pek çok faydalı bilgiyi barındıran Sakin Nefes, Sakin Zihin nefes uygulamaları ile fiziksel, bilişsel ve duygusal iyiliğinizi dönüştürmenin yollarını gösteriyor.

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