Nejat Bayülke’nin kapsamlı ve faydalı çalışması: Deprem ve Yapı

Nejat Bayülke’nin kapsamlı ve faydalı çalışması: Deprem ve Yapı

Deprem ve Yapı, Yüksek Mühendis Nejat Bayülke’nin kaleme aldığı; depremin farklı bir yönünü irdeleyen ve anlatımıyla her kesime hitap eden bir eser.

Salt teknik bilgiler ya da bilinen deprem konularının ötesinde, aslında deprem ve yapı arasındaki bağıntının önemini vurguluyor. "Mevcut yapı depreme karşı nasıl güçlendirilir?" sorusu, özellikle günümüzde ve deprem kuşağında yer alan bölgeler için detaylandırılmış bilgilerle tek tek yanıt buluyor.

Depremlerde esas sorunsalın, yapıların durumuyla ilintili olduğunun altını çizen Deprem ve Yapı; dayanım, yapı davranımı gibi konularda bilgi sunuyor. Yazarın engin deneyimleriyle oluşturulmuş, güçlü bir görsel arşiv, konunun tüm ayrıntılarını örneklerle anlatıyor.

DEPREM HAKKINDA HER ŞEY

Kitapta doğrudan deprem nedir, fay nedir; deprem dalgaları, Türkiye’nin deprem bölgeleri vb. konularını işleyen bölümler yoktur. Konuya; yapının depremde dayanması gereken yer hareketleri ve deprem kuvvetleri, yapı deprem davranışı ve dayanımı vb. biçiminde depremin yapıları etkileyen özelliklerinden başlayarak girilecektir.

ÖNEMLİ SORULARA CEVAPLAR

Yapı için deprem nedir? Yapı depremde nasıl davranır (hasar olur)? Yapıda deprem dayanımı sağlayan özellikler nelerdir? Mevcut yapının deprem dayanımı nasıl belirlenir?

Mevcut yapı depreme karşı nasıl güçlendirilir?” sorularının yanıtlarını, yaşanmış örneklerle açıklarken deprem konusunda bilinen ve bilinmeyenlerin, aslında ne olduğunu anlatıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com