Nermin Bezmen: Kadınların yolculuğunu anlatıyorum

Katıldığı bir söyleşide okurlarıyla buluşan yazar Nermin Bezmen; kadınların yolculuklarını anlattığını söyledi.

Nermin Bezmen, yeni kitabı Ay Taşı Tanrıçaları’nın ortaya çıkış hikâyesini anlattı. Garo Mafyan, Güliz Mafyan, Güner Kaban ve Zeynep Savacı gibi isimlerin katıldığı buluşmada Bezmen, kitabını yazma sürecindeki deneyimlerini paylaştı.

Kitabında kadının varlığından toplumdaki konumuna kadar birçok noktaya değindiğini ifade eden yazar, şunları söyledi: "Kadının aile, toplum, gelenek, görenek, tabular ile nasıl şekillendirilmeye başlandığı, evliliğin, hamileliğin, emzirmenin, çocuk büyütmenin, menopozun, dul kalmanın, yaşamının sonuna kadar kadın için çizilmiş fiziksel ve ruhsal kimliğin yolculuğunu anlatıyorum."





Sevmek ve sevilmek...

Bezmen; "Seven, sevilmek isteyen, âşık olan, aşkı arayan, aşkını korumak isteyen, sevgili olan, evlenen, hamile veya anne olan, hayatından yorulan, kendini kapana sıkışmış hisseden, özgüvenini kaybetmiş, umutsuz kalmış, sevdiği erkeği kaybetmiş, yeniden aşkı arayan, aile ve toplum baskısı veya öz sansür ile kendi seçimlerini yaşayamayan, normal doğumdan, emzirmekten, dişiliğini veya erkeğini kaybetmekten, yaşlanmaktan, menopozdan, yarınlardan korkan, geçmişi keşkelerle, geleceği endişelerle yüklü her kadın, Ay Taşı Tanrıçaları’nda sorularına cevap bulacak. Ve tabii kadınları tanımak, anlamak isteyen erkekler de...”