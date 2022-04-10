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    Nesilden nesile sevgiyle aktarılan lezzetler, Defne Yaprağı kitabında

    Aslıhan Ünal’ın, Akdeniz ve Ege mutfağının eşsiz lezzetlerini aile yadigârı mutfak sırlarıyla ortaya çıkan Defne Yaprağı kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 09:38
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    Nesilden nesile sevgiyle aktarılan lezzetler, Defne Yaprağı kitabında

    Aslıhan Ünal’ın çocukluğundan beri içinde büyüyüp hayranı olduğu Ege ve Akdeniz mutfağını, aile büyükleri tarafından bir sonraki nesillere aktarılarak muhafaza edilen mutfak sırlarıyla harmanladığı tarifler Defne Yaprağı kitabında okurlarla buluştu.

    Aslıhan Ünal, Defne Yaprağı’nda okurları sofrasına davet ediyor, Ege ve Akdeniz’in en güzel yemeklerini, deniz mahsullerini, bilindik lezzetlerin farklı yorumlarını sunuyor.

    Nesilden nesile sevgiyle aktarılan lezzetler, Defne Yaprağı kitabında #1

    Sıra dışı yemek tarifleri

    Defne Yaprağı, çorbadan tatlıya, ara sıcaktan ana yemeğe geniş bir yelpazeye sahip olmasının yanı sıra her biri kolay ulaşılabilir malzemelerle evde rahatlıkla hazırlanabilecek tarifleriyle şık davetler kadar günlük sofralara da hitap ediyor.


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