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    Nevermoor yolculuğunun üçüncü kitabı: Ruhkoparan

    Jessica Townsend'ın çok satan kitaplardan olan Ruhkoparan, kitapseverler buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 12:47
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    Nevermoor yolculuğunun üçüncü kitabı: Ruhkoparan

    2019’da dünya ile aynı anda başlayan Nevermoor yolculuğunun üçüncü kitabı Ruhkoparan, Cenk Pamay çevirisiyle Domingo Yayınları tarafından yayınlandı.

    Yazarı Jessica Townsend’e Waterstones Çocuk ve Gençlik Kitabı Ödülü’nü kazandıran; Amazon, Times, Bookseller tarafından yılın kitabı seçilen ve 38 dile çevrilen NEVERMOOR serisinin devam kitabı olan Ruhkoparan, tıpkı ilk iki kitap gibi çıkar çıkmaz çoksatan listelerinde üst sıralara tırmandı.

    Nevermoor yolculuğunun üçüncü kitabı: Ruhkoparan #1

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    Sayfa: 520

    DEVAM EDEN İNANÇ

    Nevermoor serisinin yıllar içinde daha da büyüyeceğine inanç devam ediyor ve Ruhkoparan’ın bu konuda önemli bir adım olacağını düşünülüyor.

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