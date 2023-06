New York Times çok satanlar birincisi Bonnıe Garmus'un Bir Kimya Meselesi romanı oldu New York Times çoksatanlar birincisi Lessons in Chemistry uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerle küresel çapta büyük ses getirdi, 40 dile çevrilerek geniş bir okur kitlesine ulaştı.

ensonhaber.com Altın Kitaplar Yayınevi, heyecanla beklenen kitabı Türkçeleştirerek Bir Kimya Meselesi ismiyle okurlarla buluşturdu. Kitap, 1960’ların Amerika’sında karanlık bir düzene hapsedilmeye çalışılan bir kadının ilham veren mücadelesini keskin bir mizah anlayışıyla ele alıyor. Kimyager Elizabeth Zott’ı anlatmak için pek çok sıfat kullanılabilir ama “ortalama” bunlardan biri değil. Aslında o, hiçbir kadının ortalama olmadığını söyleme cesareti gösterenlerden biri. Üstelik bunu, 1960’larda bir araştırma enstitüsünde, tamamı erkeklerden oluşan ve eşitlik konusunda pek de bilimsel davranmayan bir ekiple çalışırken söylüyor. Tahmin edilmeyen şeyler Ona itiraz etmeyen tek istisnaysa yalnız, zeki, kindarlığıyla ve Nobel adaylığıyla ünlü Calvin Evans. Calvin, Elizabeth’in her şeyine ama en çok da zekâsına âşık olmak üzere. Yani gerçek kimya sonuçlarını vermeye başlıyor. Ama bilimde olduğu gibi hayatta da bazen asla tahmin edemeyeceğimiz şeyler olur. Böylece Elizabeth birkaç yıl sonra kendini bekâr bir anne ve televizyonda yayınlanan bir yemek programının isteksiz sunucusu olarak buluyor. Elizabeth’in seyircilerine bir çorba kaşığı asetik asit ile bir tutam sodyum klorürü karıştırmalarını önerdiği bu program büyük ses getiriyor. Ancak elbette Elizabeth herkesi mutlu edemiyor. Mizahı güçlü kitap Çünkü o, kadınlara sadece yemek yapmayı değil, statükoyu değiştirmek için ne yapmaları gerektiğini de öğretiyor. Gülmekten kırıp geçiren mizahı, gözlem gücü ve göz kamaştırıcı karakterleriyle Bir Kimya Meselesi, en az başkahramanı Elizabeth Zott kadar kendine has ve capcanlı. Kitap hakkında kim ne dedi... "Nükteli, bazen komik, öfkeli ve çoğunlukla gerçeküstü. Erken feminizmin MADDE-22’si.” Stephen King “Elizabeth Zott’ın statükoyu her seferinde bir yemekle altüst etmeye kararlı olduğu 1960’lara hoş geldiniz.” New York Times “Tam da ihtiyacımız olan zamanda kaleme alınmış mizahi bir roman.” Washington Post “Kimyasal elementleri ilgi çekici bir kurguyla birleştiren zeki, eğlenceli, yürekli bir ilk roman: akıcı, ironik ve büyüleyici.” Sunday Times (UK) “Yorulmak bilmeyen Elizabeth, bu baştan sona sürükleyici ilk romanda kadınların ve yaptıkları işin algılanış biçiminin sınırlarını zorluyor.” Booklist “Rasyonalizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği için böylesine güzel bir savunma bulmak çok zor.” Kirkus