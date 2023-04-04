New York Times ve Los Angeles Times Ödüllü Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine kitabı Believer Kitap Ödüllü Meghan O’Gieblyn, Los Angeles Times Bilim ve Teknoloji Kitap Ödülü Finalisti Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine’de felsefi bir titizlik, sağlam bir entelektüel kavrayış, özgünlük ve ironiyle hayatın anlamını yeni baştan sorguluyor.

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Yazıları üç ayrı Pushcart Ödülü’ne layık görülen ve The Best American Essays antolojisinde yer alan Meghan O’Gieblyn’in, tüm dünyada ses getiren bilim kitabı Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine, Altın Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu. Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine, dini imgeleri bir refleks olarak “çevrimiçi” yaşama uygulama biçimlerimizi ele alıyor. Sürekli ve takıntılı olarak dünyayı aslında sahip olmadığı bir yaşamla efsunlamamızı anlatıyor.

İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde dünya, bizim kavrayışımızın çok ötesindeki güçler tarafından yönetilen tılsımlı bir yerdi. Ancak bilimin yükselişinden ve Descartes’ın zihin ve fiziksel dünyayı birbirinden ayıran felsefesinden sonra bu gizemin yerini materyalizm aldı. Bu noktada kendi bilincimizin, yani ruhumuzun aslında bir yanılsama olup olmadığını sorgulayan bir sürece girdik.

Kimlik ve bilgi yaşamı

Şimdiyse idrakimizin, kontrolümüzün, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan teknolojinin ve özellikle yapay zekânın hayatımıza girmesiyle varoluşun temel sorularını anlamlandırmak için yeni dijital metaforlar kullanmaya başladık. Ama kimlik, bilgi, yaşamın amacı gibi temel felsefe problemleri merkeze alan bu metaforlar yeni bir perspektif ışığında tekrar ele alınmaya muhtaç.

Meghan O’Gieblyn bu zor iş için kolları sıvayarak felsefe bir titizlik, sağlam bir entelektüel kavrayış, özgünlük ve ironiyle hayatın anlamını yeni bastan sorguluyor. Hâlâ inançla ilgili soruların peşini bırakmayan eski bir dindar olarak, kendi kişisel deneyiminin derinliğini ve yer yer de mizah anlayışını essiz üslubuna katıyor.

Rehber kitap

Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine, modern çağın çılgınlığıyla koyulduğumuz bu yolda kaybolmamamız için kaleme alınmış ufuk açıcı bir rehber.

Kitap hakkında görüşler...

“Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine, tarih, eleştiri ve felsefe üzerine son derece bilgili bir çalışma ama aynı zamanda çok önemli bir anı kitabı.”

– The New York Times

“İnsan-makine etkileşimleri üzerine kaleme alınmış bu çalışmanın yazarı, Hıristiyan köktenciliğini terk ederek bir anlam arayışına giriyor... Bilincin ‘beyindeki bir madde olmadığını, daha çok özne ile dünya arasındaki karmaşık ilişkilerden ortaya çıktığını’ keşfediyor.”

– The New Yorker