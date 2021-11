New York Times’ın çok satan yazarı McCreight’in yeni kitabı: Amelia’nın Peşinde

New York Times’ın çok satan yazarlar listesindeki Kimberly McCreight’in yeni kitabı Amelia’nın Peşinde, kitapseverlerle buluştu.

New York Times’ın çok satanlar listesindeki yazarlardan Kimberly McCreight, Where They Found Her, İyi Günde Kötü Günde (The Kitap Yayınları, 2021) ve bir genç erişkin üçlemesi olan The Outliers’ı yazdı. Yirmiden fazla dile çevrilen kitapları Edgar, Anthony ve Alex ödüllerine aday gösterildi.

Yazarın yeni kitabı ise raflardaki yerini aldı.

KİTAPTAN...

Kariyer sahibi bir avukat olan Kate Baron, kızıyla birlikte yaşamaktadır. Kate kariyerinin en önemlitoplantısının tam ortasındayken kızının okuduğu Grace Hall Lisesi’nden bir telefon alır. Amelia okuldan uzaklaştırılmıştır ve Kate’in okula gelip kızını alması gerekmektedir. Kate, kızını almak için okula vardığında aldığı kahredici haberle yıkılır:

Amelia ölmüştür...

ÜSTÜN BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ

İntihal yapmakla suçlanan üstün başarılı öğrenci, okulun çatısından atlayarak intihar etmiştir. En azından Kate’e anlatılan hikâye budur. Ta ki aldığı isimsiz bir mesaja kadar: Amelia atlamadı. Şimdi Kate, sonu nereye varırsa varsın gerçeği arayacaktır. Amelia’nın bıraktığı izlerin peşinden gidip sırları bir bir gün yüzüne çıkaracak ve kızının ölümünün ardında yatan gerçeği aydınlatacaktır.

KİTAP İÇİN NE DEDİLER

"Çok katmanlı bir adli gerilim… Kusursuz ve öngörülemeyen bir sona varıyor." Kirkus Reviews

"Müthiş bir roman okudum. Kimberly McCreight’tan Amelia’nın Peşinde. Çok. İyi. Yazılmış. Kayıp Kız’ı sevdiyseniz, buna da bayılacaksınız." Jodi Picoult

