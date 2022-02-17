Nezihe Meriç’ten sinema için bir anlatı: Oradan da Geçti Kara Leylekler

Nezihe Meriç’in sinema için bir anlatı olarak nitelediği, 2006 yılında çıkmış ve uzun süredir baskısı bulunmayan, Oradan da Geçti Kara Leylekler kitabı yeniden yayınlandı.

Oradan da Geçti Kara Leylekler; Nezihe Meriç’in kaleminden, sinematografik bir anlatımla, çocuk yaşta köyden kapıcı dairesine göçen İsmidal ve Hüseyin ile, apartmanda yaşayanların çok yönlü değişiminin öyküsü.

Bir yanda, kollarındaki uzun sepetler dışında değişmeyen kocalarla, işe gittikleri evlerde adları da, kendileri de farklılaşan kadınların yaşadıkları; diğer yandaysa, bu değişimi dile getirmek isterken kendileriyle de karşı karşıya kalan kentliler var Oradan da Geçti Kara Leylekler’de.

Sayfa: 80

"HERKES GÜL'Ü SEYREDİYOR"

"Sonra, artık herkes Gül’ü seyrediyor. Ortada duyulmayan gizemli bir soluk almayışın sesi var: Tanrım! O nasıl bir topuklama oynamak öyle. O ne incelik, o ne şaşırtıcı bir anlatım gücü. Bu kız diye düşünülüyor, raks ederek, tüm acılarını, tüm sorularını, sorunlarını ifade ediyor işte. Evet ancak böyle açıklanabilir bu oynayış. Kimseleri görmüyor. Dalmış müziğin ölçüsüne, hesaplaşıyor sanki yaşamla, dünyayla, onu yaratanla. Kaşları bir çatılıyor, bir açılıyor. Topuğu yere, değip değip kalkıyor."