Ngũgĩ wa Thiong’o‘nun Öze Dönüş adlı deneme kitabı

Kenyalı Ngũgĩ wa Thiong’o‘nun Öze Dönüş adlı kitabı, Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlandı.

Afrika edebiyatının en büyük isimlerinden Kenyalı yazar Ngũgĩ wa Thiong’o, Afrika’nın çelişkilerle dolu bir dünyada yerini bulmaya çalıştığından söz ediyor.

Küreselleşmenin tüm hızıyla sürdüğü, bilim ve teknolojinin sunduğu tüm imkânlara rağmen yoksulluk ve hastalıkların olduğu, varsıl bir azınlığın yoksul bir çoğunluğun sırtında saltanat sürdüğü, nükleer silahların tehditi altındaki adaletsiz ve istikrarsız bir dünya bu.

MUAZZAM BİR İNSAN GÜCÜ

Yazar, muazzam bir insan gücü ve tabiat kaynaklarıyla donatılmış Afrika’nın işte böyle bir dünyada görünür hale gelmesi, hakkı olanı adil biçimde alabilmesi için Afrikalı aydınları ve liderleri göreve çağırıyor.





DAHA GÜÇLÜ BİR KITA İÇİN

Afrikalı aydınlardan her şeyden önce kendi dillerine sahip çıkmalarını, liderlerdense kıtayı daha güçlü kılacak olan Afrika birliğini hayata geçirmek için sorumluluk almalarını istiyor. İzlenecek yolsa, öze, iktidarın gerçek kaynağı olan halka dönüşten geçiyor.





Ngũgĩ wa Thiong’o

DENEMELER KİTABI

"Bu kitapta yer alan denemeler, Afrika’nın günümüz dünyasındaki yerine dair ortak bir endişeyi paylaşıyorlar. Kıtaya dair herhangi bir tartışma, Afrika’nın içinden çıktığı derinlikleri ve köle ticaretinden köleliğe, sömürgecilikten borç esaretine kadar pek çok konuda mücadele etmek zorunda kaldığı dünya güçlerini hesaba katmak durumundadır. Tüm imkânsızlıklara rağmen pek çok güzel şey de oldu. Bu da umut etmek için bir sebep. Öte yandan, kıtaya dair yürütülen bu türden tartışmalar, Afrika’nın yapmayı başaramadığı şeyleri ve kendi başına açtığı dertleri de ele almalıdır."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com