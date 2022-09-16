Nietzsche ile bir yemekte buluşma şansınız olsa ona siz ne sorardınız

Nietzsche ile bir yemekte buluşma şansınız olsa ona siz ne sorardınız

Dağhan Dönmez, Friedrich Nietzsche ile bizleri samimi bir yemek masasında buluşturuyor ve günümüzün sorunlarına yanıtlar arayacağımız gerçeküstü bir yolculuğa çıkarıyor.

Dağhan Dönmez, çağımızda yeniden önem kazanan, doğru yanlış hakkında pek çok yorum yapılan Friedrich Nietzsche ile bizleri samimi bir yemek masasında buluşturuyor ve günümüzün sorunlarına yanıtlar arayacağımız gerçeküstü bir yolculuğa çıkarıyor.

Nietzsche ile Akşam Yemeği Bir davet! Felsefeye yeni başlayanlara, başlayacak olanlara, derinleşmeye ihtiyaç duyanlara sunulan bir bulmaca. Sokrates, "Felsefeyi sokağa indirmeli" diyordu.

Yazar Doğan Sönmez

Bir yemek...

Bu kitap, felsefeyi özenle hazırlanmış bir yemek masasına indiriyor. Onlarca yıl sonra uyanan çılgın bir filozofu, kurgusal bir karakter olan Profesör ile konuşturuyor, tartıştırıyor.

Sayfa: 96

Sohbetin ana başlıkları

Yazar Dağhan Dönmez yaşamın ve insanın köklerine nüfuz eden samimi bir sohbetin tanığı haline getirerek sizi muhayyel bir yemeğin konuğu kılıyor. Mutluluk, yalnızlık, güç istenci, oyun, haz, narsisizm, eşitlik, transhümanizm gibi kavramların yanı sıra, şarap tüketimi, yemek alışkanlıkları ve iklim meselesi de sohbetin ana başlıkları oluyor.