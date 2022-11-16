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    Nikos Kazancakis'in yıllar sonra ortaya çıkan kayıp romanı: Yokuş

    Yunanlı yazar Niko Kazancakis'in yıllar sonra keşfedilen ve yayınan hazırlanan Yokuş romanı, büyük heyecan yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 11:00
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    Nikos Kazancakis'in yıllar sonra ortaya çıkan kayıp romanı: Yokuş

    Nikos Kazancakis'in ölümünden yıllar sonra keşfedilen ve ilk kez anadilinde, Ekim 2022'de yayımlanan son romanı Yokuş, Yunanistan'ın hemen ardından Türkiye'de, Can Yayınları etiketiyle okurla buluşuyor.

    Yokuş, Nikos Kazancakis'in ölümünden yıllar sonra keşfedilen ve ilk kez 2022'de yayımlanan son romanı. Yazarın kendi deneyimlerinden ve görüşlerinden izler de barındıran bu coşkulu ve melankolik eser, Kazancakis'ten hepimize bir armağan.

    Kitap ne anlatıyor

    Genç ve ihtiraslı yazar Kosmas, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eşi Noemi'yle birlikte Girit'e döndüğünde bir cennet gibi hatırladığı memleketinin yerinde yıllar süren savaşın tanınmaz hale getirdiği bir ada bulur. Her zaman ters düştüğü babası ölmüştür ve adanın büyük reislerinden dedesi de ölüm döşeğindedir. Kosmas yaşadığı kayıplardan ve karşılaştığı manzaralardan sonra dünyada yeni bir kardeşliği egemen kılacak kişilerin kendisi gibi aydınlar olduğuna karar verir.

    Nikos Kazancakis in yıllar sonra ortaya çıkan kayıp romanı: Yokuş #1

    Sayfa: 240

    Tadımlık...

    "Kötülüğün tırnakları arasında çırpınan bütün dünyayı düşünüyordu; açgözlülük, inançsızlık, kin salıverilmişti; halklar açlık çekiyor ve üşüyordu, bitip tükenmişlerdi ve artık ölüm istemiyorlardı ancak onları yeni kıyımlar için hazırlıyorlardı yine, yabanlaşsınlar diye korkunç yalanlarla doldurup kızıştırıyorlardı; üstlerinde çıldırmışlığın ve yıkımın yelleri esiyordu... "Yok mu?" diye haykırıyordu içinden Kosmas. "Sevgiyi getirecek yalın ve güzel bir söz yok mu?"

     


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