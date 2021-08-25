Euro
9.8767
-0.17%
Dolar
8.3982
0.01%
Altın
484.16
-0.53%
Borsa
1.464
-0.14%
Bitcoin
403.499
-3.67%
EXEN Coin
26.56
-6.14%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C

    Nobel Edebiyat Ödüllü Doris Lessing'in On Dokuz Numaralı Oda kitabı

    Nobel Edebiyat Ödüllü Doris Lessing’in On Dokuz Numaralı Oda adlı öykü kitabı, Can Yayınları tarafından yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 12:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nobel Edebiyat Ödüllü Doris Lessing'in On Dokuz Numaralı Oda kitabı

    Eleştirmen Sage’in belirttiği gibi kişisel deneyimlerden evrensel genellemeye açılan Doris Lessing, feministlerin kendisinden beklediği anlamda feminist olmadığını ısrarla vurgulasa da yine de bütün yapıtlarında şaşırtıcı bir analiz gücüyle kadınları ve onların sorunlarını ön plana çıkardı.

    İsveç Akademisi de Lessing’e Nobel Edebiyat Ödülü’nü verirken karar gerekçesinde, onun bu özelliğini şu sözlerle vurguladı:

    Nobel Edebiyat Ödüllü Doris Lessing in On Dokuz Numaralı Oda kitabı #1

    Doris Lessing

    Sayfa: 520

    "ORTAK DUYGULARIN ÖYKÜLERİ"

    "Kuşkuculukla, hararetle ve hayal gücüyle kadın deneyimlerinin destanını yazan yazar. Usta yazarın bu kitabında herkesin hem kendini bulacağı hem başka ülkelerin insanlarıyla ortak duyguları paylaşacağı öyküler yer alıyor."

    Nobel Edebiyat Ödüllü Doris Lessing in On Dokuz Numaralı Oda kitabı #2

    "DÖNEMİN VACDANINI YANSITIR"

    "Doris Lessing için kişisel yaşamlar, kişisel günahlar, kişisel mutluluklar tarihin birer parçasıdır; o yüzden de Lessing kısa öykülerinde bile yaşadığı dönemin tarihini yazar ve o dönemin vicdanını yansıtır."

    Lorna Sage, Observer

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir