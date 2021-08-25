Nobel Edebiyat Ödüllü Doris Lessing'in On Dokuz Numaralı Oda kitabı

Nobel Edebiyat Ödüllü Doris Lessing'in On Dokuz Numaralı Oda kitabı

Nobel Edebiyat Ödüllü Doris Lessing’in On Dokuz Numaralı Oda adlı öykü kitabı, Can Yayınları tarafından yayınlandı.

Eleştirmen Sage’in belirttiği gibi kişisel deneyimlerden evrensel genellemeye açılan Doris Lessing, feministlerin kendisinden beklediği anlamda feminist olmadığını ısrarla vurgulasa da yine de bütün yapıtlarında şaşırtıcı bir analiz gücüyle kadınları ve onların sorunlarını ön plana çıkardı.

İsveç Akademisi de Lessing’e Nobel Edebiyat Ödülü’nü verirken karar gerekçesinde, onun bu özelliğini şu sözlerle vurguladı:

Doris Lessing

Sayfa: 520

"ORTAK DUYGULARIN ÖYKÜLERİ"

"Kuşkuculukla, hararetle ve hayal gücüyle kadın deneyimlerinin destanını yazan yazar. Usta yazarın bu kitabında herkesin hem kendini bulacağı hem başka ülkelerin insanlarıyla ortak duyguları paylaşacağı öyküler yer alıyor."





"DÖNEMİN VACDANINI YANSITIR"

"Doris Lessing için kişisel yaşamlar, kişisel günahlar, kişisel mutluluklar tarihin birer parçasıdır; o yüzden de Lessing kısa öykülerinde bile yaşadığı dönemin tarihini yazar ve o dönemin vicdanını yansıtır."

Lorna Sage, Observer

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com