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Nobel Edebiyat Ödülü bahisleri açıldı

Nobel Edebiyat Ödülü bahisleri açıldı

Edebiyatta verilen en prestijli ödül sayılan Nobel Edebiyat Ödülleri için her sene olduğu gibi bu sene de bahisler açıldı. Haruki Marukami'nin yine listede olması dikkat çekiyor.