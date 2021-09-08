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- Nobel Edebiyat Ödülü bahisleri açıldı
Nobel Edebiyat Ödülü bahisleri açıldı
Edebiyatta verilen en prestijli ödül sayılan Nobel Edebiyat Ödülleri için her sene olduğu gibi bu sene de bahisler açıldı. Haruki Marukami'nin yine listede olması dikkat çekiyor.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 13:58
- Güncelleme : 08.09.2021 - 14:16
Nobel Edebiyat Ödülü’nün açıklanma tarihi yaklaşırken tüm dünyayı bir heyecan sardı. 7 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak ödülle ilgili tahminlerin yoğunluğu, İngiltere merkezli nicerodds adlı bahis şirketinin de ilgisini çekti.
ÖNE ÇIKAN YAZARLAR
En şanslı adaylar Maryse Condé, Margaret Atwood, Anne Carson ve her yıl olduğu gibi Haruki Murakami gösterilirken adayların bahis oranları şöyle sıralandı: