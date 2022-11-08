Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk kadın yazar: Pearl Buck

Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk kadın yazar olarak tarihe adını yazdıran Pearl S. Buck’ın yetişkin romanları ilk kez Türkçede yayınlanıyor.

Roman, alışılmadık bir karakter olan Randolp Colfax’ın hayatı üzerinden, bir insanı şekillendiren koşulları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

1973’te hayatını kaybeden Pearl S. Buck’ın, ölümünden kısa süre önce kaleme aldığına inanılan Ebedi Mucize ilk olarak 2013’te basıldı.

ABD’li yazarın ölümünden 40 yıl sonra oğlu tarafından keşfedilen ve Türkçe’de ilk kez Kafka Kitap tarafından yayınlnan romanı artık okuyabileceğiz.

Farklı bakış açısı sunan kitap

Nobel Ödüllü Ana ve Mübarek Toprak kitaplarıyla tanınan Pearl S. Buck’ın son romanı Ebedi Mucize, alışılmadık bir karakter olan Randolp Colfax’ın hayatını anlatıyor.

Anne karnından yetişkinlik zamanlarına kadar hayat yolculuğuna tanıklık ettiğimiz Rann, dünyaya ve insanlara farklı bir noktadan bakmamızı sağlıyor.

Bitimsiz merak duygusu

Doğduğu günden bu yana bitimsiz bir merak duygusuyla çevresini anlamlandırmaya ve keşfetmeye çalışıyor, hiç bilmediği hayatların ve hikayelerin peşine düşüyor; her bir tecrübeyle karakterini ve hayatını inşa ederken asıl benliğine ulaşmayı amaçlıyor.

Benzersiz zeka...

Benzersiz zekası ve düşünüş biçimiyle henüz on iki yaşındayken üniversiteye kabul edilecek kadar alışılmadık bir çocuk olan Rann, gitgide genişleyen dünyasında birbirinden farklı insanlarla tanışıp onların hikayelerinde kendine bir yer ediniyor, bir yandan da insanların ve dünyanın çelişkilerle dolu sürprizleriyle başa çıkmaya çalışıyor.