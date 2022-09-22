Nobel ödüllü Abdulrazak Gurnah'ın Kumdan Yürek romanı

Nobel Edebiyat Ödülllü yazar Abdulrazak Gurnah'ın Kumdan bir sırrın etrafında örülmüş unutulmaz bir olayı anlatıyor.

Kumdan Yürek, 1960’ların Zanzibarı’ndan 1990’ların Londrası’na uzanan yürek parçalayıcı bir sürgün, göç ve ihanet hikâyesi. Anne-babasının geleneksel Zanzibar toplumunda ayrı olmalarına anlam veremeyen Salim, sır ve kâbus dolu bu dünyadan amcası Amir’in yardımıyla uzaklaşıp Londra’ya yerleşir.

Bir aile sırrı

Ama Londra, umduğu gibi bir cennet olmaktan çok uzaktır. İngiltere’de yaşadıgı acı tecrübelerle olgunlaşan Salim bir yandan da ailesinin büyük ve karanlık sırrını merak etmeyi sürdürür. Zanzibar’ı ziyaretinde babasının ona açıkladığı aile sırrı Salim’i derin bir kedere sürükler.





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"Yürek burkucu bir şahaser"

“Kumdan Yürek, sınıf, cinsiyet ve aşkın iktidar ilişkilerine bağımlılığını yürek burkucu bir şekilde gösteren bir şaheser.”

Kamila Shamsie

“Kumdan Yürek, hüzünle zarafetin muazzam bir karışımı.”

Suzy Keay

