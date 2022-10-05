Nobel ödüllü John Steinbeck'in Yukarı Mahalle romanı

Amerikalı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi John Steinbeck'in Yukarı Mahalle romanı, yazarın diğer kitapları kadar bilinmese de çok okunan bir diğer eserdir.

Nobel Edebiyat Ödüllü John Steinbeck, ilk büyük başarısını kazandığı Yukarı Mahalle’de komediyle trajediyi ustalıkla harmanlıyor.



Monterey kasabasının tepelerindeki Yukarı Mahalle’de, Kaliforniya’nın eski yerlileri toplumsal normlarının dışında, yoksulluk içinde yaşarlar.

Bunlardan biri olan Danny, Birinci Dünya Savaşı bitip de mahalleye döndüğünde dedesinden kendisine iki ev miras kaldığını öğrenir ve evini dostları Pilon, Pablo, Jesus Maria, Korsan ve Koca Joe’ya açar.





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Maceraların dokunaklı öyküsü

Steinbeck’in, Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri hikâyelerinden esinlenerek kurguladığı ve Monterey üçlemesinin ilk kitabı olan Yukarı Mahalle, Danny ve dostlarının nasıl bir araya gelip bilge bir topluluğa dönüştüğünün ve bu topluluğun başından geçen maceraların dokunaklı öyküsü.