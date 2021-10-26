Nobel ödüllü Olga Tokarczuk’tan Son Hikayeler kitabı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk, Son Hikayeler'de insan için en evrensel, en temel gerçeği ele alıyor.

Olga Tokarczuk'un okurunu tanıştırdığı üç hikâye var bu kitapta, yakınlıkları ile rahatsız eden ve hayal gücüne giderek daha derinden hükmeden üç dünya, yalnız ve kendini arayan üç kadın...

Polonyalo Nobel sahini yazar Olga Tokarczuk, okurlarını büyülemeye devam ediyor. Kitaplarını okuyan okurlar, Nobel'in neden Olga Tokarczuk'a verildiğinin haklı gururunu yaşıyor.

ÜÇ FARKLI DÜNYA

Tamamen farklı üç dünya, tamamen farklı üç geçmiş ve kaçınılmaz bir gerçek. Son Hikâyeler, Tokarczuk'un diğer romanlarından daha yumuşak, daha düşünceli ve hatta daha samimi.

Olga Tokarczuk

GERÇEKLE YÜZLEŞTİREN KİTAP

Tanıdık, özgün ve sofistike kadın karakterleri üzerinden insan hayatını ve geçen zamanı incelikle sorguluyor. Olga Tokarczuk bu parçalı masalında yine insanı kendiyle çarpıştırıyor, gerçekle yüzleştiriyor ve yine kendiyle sağaltıyor.

Sayfa: 272

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Işık ve gölgelerle oynayan yazar, olağanüstü bir beceriyle üç kadının hareketli portreleriniçiziyor. Sonsuz hüzünlü bir manzaraya karşı portreler."

Le Figaro

"Olga Tokarczuk, uzun zaman önce başarıya ulaştı, şöhret için çabalamıyor ve edebiyatı bir çeşit sohbet olarak ele alıyor. Ve konuştuğu odak okurlarını öyle etkiliyor ki. En zor olanı yapabiliyor: Gündelik yaşamdaki gizli cevheri ortaya çıkarıyor. Onun edebiyat gündelikhayat yoğunluğunu, içsel karmaşıklığını, anlamını ve dramını yeniden kazanıyor."

Przemysław Czapliński, Gazeta Wyborcza

"Son Hikâyeler, ölümden bahsederken hayatı da anlatıyor. Olga Tokarczuk, şiirsel hayal gücüve dilin güzelliğiyle şeylerin ve deneyimlerin kaybolmasına karşı çıkıyor."

DieTageszeitung

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ergul.tosun@ensonhaber.com