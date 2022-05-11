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    Nobel ödüllü Patrick Modiano'dan Hüzünlü Ev

    Fransız romancı Patrick Modiano Hüzünlü Ev'de, okuru Cezayir Savaşı'nın gölgesindeki 60'ların Fransa'sına götürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:43
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    Nobel ödüllü Patrick Modiano'dan Hüzünlü Ev

    İsviçre sınırında bir tatil kasabasında karizmatik bir doktor ve onun genç ve güzel aktris karısıyla tanışan Victor, kısa sürede onların bohem hayatına dahil olur. Ancak çok geçmeden bu çekici çiftin etrafını saran esrar perdesi onu kendi kimliği konusunda yanıtlaması zor sorularla yüzleştirir.

    Hatırlama eyleminin gerçeklerle yüzleşmede oynadığı kilit role dikkat çeken, Modiano'nun erken dönem romanlarından biri olan Hüzünlü Ev, zaman, mekân, kimlik ve bellek üzerine bir kayıp zaman arayışı.

    Nobel ödüllü Patrick Modiano dan Hüzünlü Ev #1

    "Harika roman"

    "Bu harika roman, kayıp bir zamana, mekâna ve içtenlikle betimlenmiş insanlara duyulan büyük bir nostalji duygusuyla demlenmiş, öyle ki insanın Victor'un anılarını kendi anıları zannetmesi işten bile değil." The Guardian


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