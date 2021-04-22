Euro
9.9982
1.33%
Dolar
8.3037
1.52%
Altın
475.72
0.81%
Borsa
1.335
0.31%
Bitcoin
450.734
-0.98%
EXEN Coin
22.00
-14.76%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Gabriel García Márquez'in yüzü banknotlarda kullanılıyor

    Nobel Ödüllü ünlü yazarın resmi Kolombiya hükümeti tarafından ülkenin ikinci büyük banknotu olan 50 bin pesoluk banknotlarda kullanılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gabriel García Márquez'in yüzü banknotlarda kullanılıyor

    Bir liman şehri olan Santa Marta’da piyasaya sürülen banknotların diğer yüzündeyse Sierra Nevada bölgesindeki Ciudad Perdida, yani Kayıp Şehir yer alıyor.

    Yaklaşık 50 lira değerinde olan 50 bin peso, ülkenin ikinci büyük banknotu. Kolombiya 2017 martın sonunda piyasaya ilk defa 100 bin pesoluk banknot sürmüştü.

    ANISINI YAŞATIYORLAR

    Kolombiya hükümeti iki yıl önce, resmini banknotlarda kullanmanın yanı sıra büyülü gerçekçiliğin öncüsü Gabo'nun anısı yaşatmak adına başka kararlar da almıştı.

    Gabriel García Márquez in yüzü banknotlarda kullanılıyor #1

    EVİ KORUMAYA ALINDI

    Bu kararlar dahilinde yazarın doğduğu bölgedeki evi gibi bazı yerler korumaya alınacak, adına uluslararası bir kültürel merkez kurulacak ve yazarın gazetecilik vakfı FNPI’da kurslar için bir burs fonu oluşturuldu.

    Gabriel García Márquez in yüzü banknotlarda kullanılıyor #2

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir