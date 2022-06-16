Nursel Köse'den gerilim dozu yüksek bir roman: 5. Kan

Oyunculuğunun yanı sıra yazarlık kariyeriyle de adından sıkça söz ettiren Nursel Köse, bu kez aksiyon dozu yüksek, fantastik ögeler barındıran gerilim macera kitabı 5. Kan ile okurlarının karşısında.

5. Kan, Nursel Köse imzasıyla Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Temelini kan grubuna göre beslenmeden alan eser, hazırladıkları aşıyla dünyayı hastalıklardan kurtaracağını söyleyen doktor ve ekibinin, aşının uygulama gününde yaşadıkları şok edici bir gelişmeyle başlıyor.

Macera, gerilim ve polisiye dozu her sayfada giderek yükselen 5. Kan, kurgusuyla okurları sürükleyici bir hikâyenin içerisine çekiyor. Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, İsrail, Hindistan gibi ülkelere sürüklenen kahramanlar, bir yandan olayı çözmeye çalışırken bir yandan da peşlerindeki katillerden canlarını kurtarmanın yollarını arıyorlar.

Son yolculuk

Yıllardır kan grubu diyetini kendisi de uygulayan Nursel Köse, “Eşim Ulrich Mertin’le yaptığımız seyahatlerde bir kitap yazma fikri doğdu ve yıllar içinde olgunlaşan araştırmalarımız macera ve heyecan dolu kısa hikâyelere dönüştü. Kitabın ana hatları salgından önce, Avrupa’nın birçok yerini gezdiğimiz son yolculuklarımızda oluşmuştu bile" diyerek 5. Kan’ın nasıl ortaya çıktığının ipuçlarını kitabının önsözüne de eklemiş.

Pandemi döneminde dış dünyadan soyutlandığımız o günleri unutmayan Köse, evlere kapanmak zorunda kaldığımız zamanları verimli geçirmenin yolu olarak da 5. Kan’ı kaleme almayı seçmiş. Bu hikâyenin ana damarını ise kan gruplarımız ve doğru beslenmenin sağlığımıza etkileri oluşturuyor.

Bir macera romanı

Başarılı oyuncu ve yazar Nursel Köse, bu konuyla ilgili şunları söylüyor: “Doğru beslenme hayatımda en önem verdiğim konular arasında yer alırken, hem fiziksel hem de zihinsel olarak sağlıklı bir hayat tarzı yaratıcı yaşamımın temelini oluşturdu. On beş yıl önce, kan gruplarına göre diyet ve doğru beslenme kavramıyla uğraşmaya, incelemeye, okumaya başladım. Bu da hayatımın felsefesi haline geldi ve bu elementleri bir macera romanına aktarmama kadar ilerledi.”





Yolculukta süprizler

5. Kan’da, romanın baş kahramanı doktor, bir anda mucizevi cankurtarandan katliamcıya dönüşürken ekibi de gerçekleri araştırmak, aslında ne olduğunu anlamak için zorlu bir yola koyulur. Bu yolculukta sürprizler, bilimsel şaşırtıcı bilgiler ve muhteşem bir macera kitapseverleri bekliyor. Bakalım 5. Kan, Nursel Köse okurları tarafından nasıl geri dönüşler alacak.

