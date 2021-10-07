O. Henry’nin kaleminden Katmerli Sahtekâr romanı

Usta yazar O. Henry’nin kaleminden Katmerli Sahtekâr, western edebiyatın en sürükleyici kısa öykülerini bir araya getiriyor.

Teksas’ın sığır ve koyun çiftliklerinde geçen ve yöreyi gerçeğe uygun biçimde yansıtan bu öyküler bazen duygulu, bazen de komik. Fakat her zaman merak uyandırıcı. O. Henry’nin alametifarikası sayılan beklenmedik gelişmeler, süpriz finaller keyifli bir şaşkınlık yaratıyor.

Klasik western hikâyelerinin aksine, bu öykülerde kimse göründüğü kadar kötü, korkak ya da kalpsiz değil. İyilik ve kötülük karşıtına dönüşme potansiyelini de taşıyor kendi içinde.

Sayfa: 80

TÜRKÇEDE

Katmerli Sahtekâr, O. Henry öykülerine ayrı bir derinlik kazandıran Mete Ergin’in başarılı çevirisiyle Türkçede...

Ergül Tosun

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