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    Ödüllü bir kitap: Güvencinler havalanırken

    Göç, yitip giden vatan ve arada kalmış hayatları mizah, keskin bir hüzün ve ritmik bir tınıyla anlatmanın çağdaş biçemi...
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 10:04
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    Ödüllü bir kitap: Güvencinler havalanırken

    ugoslavya’dan İsviçre’ye göç eden bir aile, kültür farkları, ayrımcılık, savaşların yıkımı, yurt özlemi, gurbetle memleket arasında sıkışıp kalmak, göç edilen yeni coğrafyaya aidiyet hissedememek...

    Kendisinin de benzer tecrübeleri olan Melinda Nadj Abonji Güvercinler Havalanırken’de, sürekli değişen siyasi koşulların bireyler üzerindeki korkunç etkisini, aynı ailenin üç kuşağının yaşantısı üzerinden incelikli bir duyuşla romanlaştırıyor.

    Ödüllü bir kitap: Güvencinler havalanırken #1

    Sayfa: 252

    Kitap için övücü sözler

    İsviçre’nin en saygın gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung’un tanınmış edebiyat eleştirmeni Sibylle Birrer’in sözleriyle, "Göç, yitip giden vatan ve arada kalmış hayatları mizah, keskin bir hüzün ve ritmik bir tınıyla anlatmanın çağdaş biçemi buymuş meğer."

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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