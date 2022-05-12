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Ödüllü bir kitap: Güvencinler havalanırken

Ödüllü bir kitap: Güvencinler havalanırken

Göç, yitip giden vatan ve arada kalmış hayatları mizah, keskin bir hüzün ve ritmik bir tınıyla anlatmanın çağdaş biçemi...