Ödüllü kitap Almarpa'nın Gizemi, çocuklara çevre bilinci kazandırıyor

Tarihî değerlerimize ve kültürel mirasımıza dair duyarlılığı artıran yapıtlarıyla tanınan yazar Koray Avcı Çakman'ın ödüllü romanı Almarpa'nın Gizemi, 20. Baskısı ile 80.000'i aşkın okura ulaştı.

Ege ve Akdeniz'in kesiştiği Köyceğiz ilçesindeki esrarengiz bir macerayı sayfalarına taşıyan bu sürükleyici roman, efsane ve söylencelerden beslenen yaratıcı kurgusu ile, sözlü anlatı geleneğimizi gelecek nesillere taşıma gayretindeki hikâye anlatıcılarına selam gönderiyor.

Hayvanların, ormanların ve bitki örtüsünün korunması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, tarihî kent dokusuna sahip çıkılması ve gelecek nesillere aktarılması gibi önemli konulara değinerek farkındalık yaratan yazar, yeryüzünde yaşayan bütün insanların çevreye ve doğaya saygı duymaları gerektiğini hatırlatıyor.

BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİREN KİTAP

Almarpa'nın Gizemi, anlattığı efsane ve söylenceler ile tarihine ve kültürüne sahip çıkan bilinçli nesiller yetişmesine katkı sunuyor.