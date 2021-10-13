Ödüllü Kitap Petronella Elmapüresi 2 - Uyku Büyüsü kitabı

Ödüllü yazar Sabine Städing ve ödüllü çizer SaBine Büchner'e ait Petronella Elmapüresi serisinin ikinci kitabı "Petronella Elmapüresi 2 - Uyku Büyüsü", 18 Ekim'de raflarda.

The Çocuk Yayınları etiketiyle çıkacak olan Petronella Elmapüresi 2 / Uyku Büyüsü kitabı, 18 Ekim’de raflarda yerini alıyor. Ödüllü çizer Sabine Büchner’in çizimleriyle Lovely Books Leserpreis ve Leipziger Lesekompass ödüllerinin sahibi yazar Sabine Städing, yedi kitaplık Petronella Elmapüresi serisinin ikinci kitabı “Uyku Büyüsü” ile hikaye devam ediyor.

Kasabaya kurulan Ay Işığı Sirki gizemli ve heyecan verici görüntüsüyle herkesi heyecanlandırıyor. Pastakreması ikizlerinin sirk çocuklarıyla arkadaş olmasıyla sirkin kapıları sonuna kadar açılıyor.

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MACERAYA HAZIR OLUN

Busirkte kurt adam, yılan kadın, vampirler ve daha fazlası sizi bekliyor. Bir önceki kitapta tanışan ve sıkı dost olan Pastakreması ikizleri ve Petronella, bu macerada ihtiyacı olan insanların ve hayvanların yardımına koşuyor.

Sevgi, dayanışma ve dostluğun önemini anlatan bu hikâyede bakalım Petronella ve Pastakreması ikizlerini neler bekliyor. Maceraya katılmak ve onlara eşlik etmeye hazır mısın?

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com