Ödüllü yazar Güray Işık’ın yeni kitabı: Kaygıların Küçük Meydanı

Seyhan Livaneli 2021 Öykü Yarışması'nın kazananı Güray Işık’ın ilk öykü kitabı 'Kaygıların Küçük Meydanı' Edebiyatist Yayınevi imzasıyla çıktı.

Edebiyat dünyasına yeni yazarları kazandırmak ve Seyhan Livaneli’nin hatırasını yaşatmak amacıyla bu yıl Ocak ayında ikincisi düzenlenen yarışmanın kazananı “Dev Masalı” ve “Tavşan Avı” öyküleriyle Güray Işık olmuştu.

Zülfü Livaneli başkanlığında, 600’ün üzerinde öykünün değerlendirmeye alındığı yarışmada birinciliği hak eden Güray Işık’ın ödüllü öykülerinin de içinde yer aldığı “Kaygıların Küçük Meydanı” adlı ilk öykü kitabı Edebiyatist Yayınevi imzasıyla okuyucuyla buluştu.

DİL VE ANLATIMLA ÖNE ÇIKAN KİTAP

Kah Anadolu’nun küçük bir kasabasında kah bir hapishane hücresinde ya da tılsımlıbir hayat hikayesiyle okuyucuyu sarmalayan eserde dil ve anlatım özgünlüğü de içerikkadar dikkat çekiyor.

BİR İNSAN DUYARLILIĞI

Kitabın arka kapak yazısıyla yazara tam not veren Zülfü Livaneli: "Bir hikayenin önemsiz kahramanı, başka bir hikayede başkahraman olarak karşımızaçıkabiliyor. Herkes kendi hayatının başrolünde oynuyor. Kötülükler ve acı dolu günleriçinde, en doğal haliyle bir insan duyarlılığı parıldayabiliyor. Yaşam mücadelesi içindedeğerler üretiliyor. Tıpkı gerçek hayattaki gibi Güray Işık’ın hikayelerinde sevdalar,kederler, güzellikler bir araya geliyor. Ve usta işi bir ilk kitap ortaya çıkıyor” ifadelerini kullanıyor.

Ergül Tosun

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