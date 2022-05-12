Ödüllü yazar Yavuz Ekinci'nin son romanı: Belki de Dünyanın Sonundayım

Yazar Yavuz Ekinci'nin yeni kitabı ve son romanı olan Belki de Dünyanın Sonundayım, okurların merakla beklediği bir eser oldu.

Ödüllü yazar Yavuz Ekinci son romanı ve bütün eserleriyle Everest’te... Kurgu bir hanedanın coğrafyasında, taht için karşı karşıya gelen babalarla oğulların-kardeşlerle kardeşlerin mücadelesine odaklanan Belki de Dünyanın Sonundayım, evrensel bir temanın, iktidar mücadelesinin izini sürüyor.

2005 yılında Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, 2007 yılında Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazanan; yapıtlarında geçmişle bugün, gelenekselle modern, mitlerle gerçekler arasında köprüler kuran Yavuz Ekinci, bu kez ne pahasına olursa olsun hayatta iz bırakmak için savaşanların hikayelerine, babalarla oğulların ve kardeşlerin mücadelelerine odaklanıyor.

Belki de Dünyanın Sonundayım

Belki de Dünyanın Sonundayım güven ve iktidar ekseninde, insanlık tarihi kadar eski bir sorunun izini sürüyor: Dünyayı dize getiren o zalim, zamanı da yenebilir mi?