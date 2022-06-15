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    Öfke, şefkat ve çaresizlik: Sevgisiz Dünyaya Karşı

    Uluslararası çok satan ve ödüllü yazar Susan Abulhawa’nın yeni kitabı Sevgisiz Dünyaya Karşı, hayatta kalmanın mücadelesinin kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 10:31
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    Öfke, şefkat ve çaresizlik: Sevgisiz Dünyaya Karşı

    2020 Filistin Kitap Ödülleri Sahibi, 2021 Aspen Words Edebiyat Ödülü Finalisti Susan Abulhawa’nın yeni romanı, Orta Doğu’da ailesi ve kendisi için daha iyi bir yaşam ararken giderek radikalleşen genç bir kadının yaşamını incelikli ve sert bir dille okuyucuya aktarıyor.

    Öfke, sevgi, şefkat, çaresizlik ve nefret bir arada… Sevgisiz Dünyaya Karşı, 1970’lerde Filistinli bir mülteci ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nahr’ın hikayesini merkezine alıyor.

    Politikanın iki yüzlülüğü

    Hayatı boyunca mükemmel bir aşk evliliği, çocuk sahibi olmak ve kendi güzellik salonunu açmayı düşleyen Nahr’ın yolculuğunu günümüz politikalarının iki yüzlülüğüyle harmanlayarak anlatıyor.

    Öfke, şefkat ve çaresizlik: Sevgisiz Dünyaya Karşı #1

    Hayata kalma mücadelesi

    Bir mülteci olarak hayatta kalma mücadelesi ve kendini keşfetme süreci hiç bitmeyen Nahr, tutuklanıp hücre hapsine mahkûm ediliyor.

    Neredeyse hiç tanımadığı bir ülkede, günlerini hapse girmesine neden olan dramatik olayları düşünerek geçiyor. Nahr’ın hikayesi öfke, sevgi, şefkat, çaresizlik ve nefreti doruklarda yaşatıyor.


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