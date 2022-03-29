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    Öğrenciler için Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı kitabı

    Doç. Dr. Yavuz Samur ve Eğitim Teknolojileri Uzmanı Zeynep Cömert’in kitabı Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı derslerine oyunları entegre ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 09:40
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    Öğrenciler için Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı kitabı

    Eğitim ve öğretimde gerek soyut gerekse somut kavramların oyunlaştırma yoluyla çocukların zihnindeçok daha kalıcı bir şekilde yer ettiği bilinen bir gerçek. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde deoyunlaştırma yoluyla eğitim çalışmaları her geçen gün daha fazla talep görüyor. Bu alanda yolgösterici nitelikte efektif kaynaklar bulmak öğretmenler, eğitmenler ve veliler için büyük önem arzediyor.

    Doç. Dr. Yavuz Samur ve Eğitim Teknolojileri Uzmanı Zeynep Cömert’in Altın Kitaplar Akademi’den çıkan yeni kitabı Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı derslerine oyunları entegre ederek etkileşimli hale getirmek ve hatta kendi kutu oyunlarını tasarlamak isteyen herkesi bir araya getiriyor.

    Farklı türlerde kendi oyunlarını yazmak isteyenler için hazırlanan bu kitap mevcut oyunlardan nasıl yararlanılabileceğini ve çok daha önemlisi eğlenceli bir eğitsel oyunun nasıl tasarlanacağını öğrenmek isteyenler için rehber niteliği taşıyor.

    Öğrenciler için Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı kitabı #1

    ÖĞRENCİ MOTİVASYONU

    Oyunun mekaniklerinden, elementlerinden faydalanarak, öğrencilerin motivasyonlarını düşünerek, pedagojiden ödün vermeyerek ve bilimsel araştırmalar ışığında oyunun gücünden yararlanmanızı sağlayacak tüm bilgiler Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Eğitsel Oyun Tasarımı’nda sizleri bekliyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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