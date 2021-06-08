Öğretmen Dilek Livaneli'den Bir Dilek Yetmez kitabı

Livaneli’nin kariyeri boyunca yaşadığı tüm zorlukları ve bunlarla mücadelesini tüm açıklığıyla kaleme aldığı Bir Dilek Yetmez, Epsilon’dan çıktı.

Sadece öğrencileri için değil, onların aileleri ve köy halkı için yaptığı çalışmalarla 2015’te Eğitim Nobeli Global Teacher Prize Ödülü'ne aday gösterilen ve Dünyanın En İyi Öğretmenleri Listesi’ne adını yazdıran ilk Türk öğretmen Dilek Livaneli, ilham veren başarı öyküsünü Bir Dilek Yetmez kitabında anlatıyor.

Hayallerinin ve ideallerinin peşinden yılmadan yürürken aynı zamanda içinde bulunduğu toplumun da yoluna ışık tutan Livaneli, çalışmalarıyla 2018’de Avrupa Parlamentosu Uluslararası Lider Kadın Ödülü’ne layık görüldü.

HER ŞEY BİR DİLEKLE BAŞLAR

her şey bir Dilek ile başlar… O yola bir Dilek ile çıkar ama bu uğurda bir Dilek'in yeterli olmadığını bilecek kadar çok şey yaşar. Başarının, kelimenin tam anlamıyla söke söke alındığı bir hayatın hikâyesi bu…

Hangi meslekte olursa olsun; insanın işini sevdiği zaman daha yaratıcı, daha üretken ve daha sahiplenici olduğunun çarpıcı bir örneğidir Dilek Livaneli.





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DÜNYANIN EN İYİ ÖĞRETMEN LİSTESİNDE

Sadece öğrencileri için değil, onların aileleri ve köy halkı için yaptığı çalışmalardan dolayı Dünyanın En İyi Öğretmenleri Listesi'ne adını yazdırdı;

sonra köy kadınlarının sosyal, kültürel ve ekonomi alanında gelişimlerine yönelik yaptığı rehberlik ve liderlik sayesinde Avrupa Parlamentosu Uluslararası Lider Kadın Ödülü'ne sahip oldu.





Öğretmen Dilek Livaneli

"BİR DİLEK YETMEZ"

Şimdi İngiltere'de devam ettiği kariyerinde dünya çocukları ile Dünya Vatandaşlığı çalışmalarını yürütürken, aynı zamanda Türkiye'de "Bir Dilek Yetmez" hareketini devam ettiriyor.

İşte tüm bunlar umutsuzluğu yok sayan bir kadının imzasını taşıyor. Dilek Livaneli, kariyeri boyunca yaşadığı tüm zorlukları ve bunlarla olan savaşını kendi kaleminden olabilecek en dürüst hâliyle yansıtıyor satırlarına…

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com