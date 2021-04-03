Oğuz Atay güncesinin aydınlanmayan sırrı

Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Oğuz Atay, öldüğü akşam güncesi kayboldu. Ölümünün üzerinde 44 sene geçti ama o günceyi kimin aldığı hala bilinmiyor.

Türkiye’de 70’li, 80’li kuşakları çok etkilemiş, bugün de hala etkisini sürdüren Tutunamayanlar romanının yazarı Oğuz Atay, 13 Aralık 1977 gecesi öldü. İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hala çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.

Yazarın öldüğü gün uzun zamandır üzerinde çalıştığı güncesi adeta sırra kadem bastı.

Peki o akşam Oğuz Atay'ın yanında kimler vardı?

YERDE CANSIZ YATAN BİR YAZAR...

13 Aralık 1977 yılı ve Oğuz Atay uzun süredir beynindeki bir tümörle yaşıyordu. O gece bazı arkadaşları ile birlikte Yeniköy’deki evindeydi. Bir ara banyoya gitti. Uzun süre dönmeyince arkadaşları merak edip banyonun kapısını çaldı.

Ses gelmeyince kilidi kırıp içeri girdiler. Türk edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Oğuz Atay yerde cansız yatıyordu.





GÜNCEYİ KİM ALDI

Yazarın yanında o akşam gazeteci-yazar Engin Ardıç, kütüphaneci, romancı Barlas Özarıkça ve gazeteci-yazar Ayhan Aktar vardı ama günceyi bunlardan biri almış olabilir miydi? Günceyi kimin neden ve niçin aldığını günümüzde hala güncelliğini koruyor.

KAHVERENGİ DOSYA

O gece Oğuz Atay'ın evinde sehpanın üzerinde kahverengi bir dosya bulunmaktadır. Öte yandan bazı entelektüel çevrelerde Oğuz Atay'ın bir günce üzerine çalıştığı kulaktan kulağa duyulmaktaydı.

Bu entelektüel insanaların en çok merak ettiği konu ise güncede hangi kişilerin isimlerinin yazıldığıydı. Bu kişiler Oğuz Atay'ın kadınlarından başkası değildi elbette.

BALKONA TIRMANAN KİM...

O dosyayı kim almıştı? O gece evde bulunanlardan biri mi, yoksa bir başkası mı? Aynı günlerde şu dedikodu da dolaşmaya başlar. Atay’ın ölümünden sonra teşhis edilemeyen biri evin balkonuna tırmanıp içeri girmiş ve dosyayı almıştı.

Daha iyi niyetli yorumlar da vardı. Yakın çevredeki hayranlardan biri, bu güncenin başka ellere geçip kaybolmasını önlemek için almıştı.

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Günlük 7 yıl sonra ortaya çıktı, herkesin merak ettiği günce yazar Gürsel Göncü’nün elindeydi. Göncü bu sırrını önce ünlü çevirmen ve yazar Cevat Çapan’a açtı. 1977 yılında ölüm gecesi Yeniköy’deki evden esrarengiz şekilde kaybolan günce 1984 yılında Milliyet gazetesinde dizi olarak yayınlanacaktı.

AYDINLANMAYAN SIR

Günce artık biliniyor. Ama o gece o kahverengi kaplı dosyayı ölü evinden alan kimdi?

Bunlar hala sır.

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