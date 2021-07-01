Oğuz Atay kitaplarının geçmişe götüren ilk baskıları

Kitapların ilk baskıları okuyanları geçmişe götürüyor. Oğuz Atay'ın kitaplarının ilk baskıları...

Türk edebiyatının usta ismi Oğuz Atay'in yazdığı kitapların ilk baskısı, kitapseverlere nostaljik anlar yaşatıyor. Sararmış yapraklar ve kokusu değişen kitapların ilk baskılasını merak ettiniz mi?

Kitap Ayracı olarak merak ettik ve yazarın birkaç kitabının ilk baskını bulduk. Tutunamayanlar romanı da var.

Tutunamayanlar

Tehlikeli Oyunlar

Korkuyu Beklerken

Günlük

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com