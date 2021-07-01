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    Oğuz Atay kitaplarının geçmişe götüren ilk baskıları

    Kitapların ilk baskıları okuyanları geçmişe götürüyor. Oğuz Atay'ın kitaplarının ilk baskıları...
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 10:37
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    Oğuz Atay kitaplarının geçmişe götüren ilk baskıları

    Türk edebiyatının usta ismi Oğuz Atay'in yazdığı kitapların ilk baskısı, kitapseverlere nostaljik anlar yaşatıyor. Sararmış yapraklar ve kokusu değişen kitapların ilk baskılasını merak ettiniz mi?

    Kitap Ayracı olarak merak ettik ve yazarın birkaç kitabının ilk baskını bulduk.  Tutunamayanlar romanı da var.

    Tutunamayanlar

    Oğuz Atay kitaplarının geçmişe götüren ilk baskıları #1

    Tehlikeli Oyunlar

    Oğuz Atay kitaplarının geçmişe götüren ilk baskıları #2

    Korkuyu Beklerken

    Oğuz Atay kitaplarının geçmişe götüren ilk baskıları #3

    Günlük

    Oğuz Atay kitaplarının geçmişe götüren ilk baskıları #4

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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