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Oğuz Atay kitaplarının geçmişe götüren ilk baskıları
Kitapların ilk baskıları okuyanları geçmişe götürüyor. Oğuz Atay'ın kitaplarının ilk baskıları...
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 10:21
- Güncelleme : 01.07.2021 - 10:37
Türk edebiyatının usta ismi Oğuz Atay'in yazdığı kitapların ilk baskısı, kitapseverlere nostaljik anlar yaşatıyor. Sararmış yapraklar ve kokusu değişen kitapların ilk baskılasını merak ettiniz mi?
Kitap Ayracı olarak merak ettik ve yazarın birkaç kitabının ilk baskını bulduk. Tutunamayanlar romanı da var.
Tutunamayanlar
Tehlikeli Oyunlar
Korkuyu Beklerken
Günlük
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com