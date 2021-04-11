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    Oğuz Atay Sözlüğü

    Sefa Kaplan’ın ünlü yazar Oğuz Atay Sözlüğü kitabı Holden Kitap’tan yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 16:42
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    Oğuz Atay Sözlüğü

    Sefa Kaplan bu sözlükte Oğuz Atay’a dair pek bilinmeyen ayrıntıları didik didik etmekle kalmıyor, yazarın yaşamını eserleri bağlamında yeniden yorumluyor. Sözlük, bir tanımlama çabasından ziyade bir anlamlandırma, soruşturma gayesi için yazılmış.

    YAZARIN HAYATINDA YER TUTANLAR...

    Oğuz Atay’ın tedavi olduğu Atkinson Morley’s Hastanesi’nden, çocukluğunun netameli gecelerine, disconnectus erectustan Orhan Pamuk’a, Emekli Albay Hüsamettin Tambay’dan Selim Işık’a, yazarın hayatında önemli bir yer tutan tanışlarına, entelektüel çevresine, şu kısacık arka kapak yazısına sığdıramayacağımız yüzlerce madde bulacaksınız bu kitapta.

    Üstelik Olric de her sayfada size sessizce eşlik edecek.

    Oğuz Atay Sözlüğü #1

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    Sayfa: 134

    BAŞUCU ESERİ

    Oğuz Atay Sözlüğü, yolu edebiyattan, bilhassa Oğuz Atay’dan geçen herkesin okuması gereken bir başucu kitabı.

    Oğuz Atay Sözlüğü #2

    Sefa Kaplan

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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