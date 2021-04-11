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Oğuz Atay Sözlüğü
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 16:42
Sefa Kaplan bu sözlükte Oğuz Atay’a dair pek bilinmeyen ayrıntıları didik didik etmekle kalmıyor, yazarın yaşamını eserleri bağlamında yeniden yorumluyor. Sözlük, bir tanımlama çabasından ziyade bir anlamlandırma, soruşturma gayesi için yazılmış.
YAZARIN HAYATINDA YER TUTANLAR...
Oğuz Atay’ın tedavi olduğu Atkinson Morley’s Hastanesi’nden, çocukluğunun netameli gecelerine, disconnectus erectustan Orhan Pamuk’a, Emekli Albay Hüsamettin Tambay’dan Selim Işık’a, yazarın hayatında önemli bir yer tutan tanışlarına, entelektüel çevresine, şu kısacık arka kapak yazısına sığdıramayacağımız yüzlerce madde bulacaksınız bu kitapta.
Üstelik Olric de her sayfada size sessizce eşlik edecek.
Sayfa: 134
BAŞUCU ESERİ
Oğuz Atay Sözlüğü, yolu edebiyattan, bilhassa Oğuz Atay’dan geçen herkesin okuması gereken bir başucu kitabı.
Sefa Kaplan
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com