Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı

Yazar Oğuz Atay'ın belki de en önemli romanıdır Tutunamayanlar. Yazarın zor ve bir hayli de kütlesi olan Tutanamaynlar'a bir bakış.

Ülkemizin en değerli yazarlarından biri olan Oğuz Atay’ın yazıldığı dönemde büyük tartışma konusu olmuş eseri Tutunamayanlar, 1972 yılında yayımlanmıştır.

Eser, bilinç-akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk Edebiyatı’nda yeni bir çağı başlatmıştır. Pek çok eleştirmen, Tutunamayanlar’ı Türk Dili’nde yazılmış en iyi eser olarak değerlendirmektedir.

Eleştirmen Berna Moran, kitabı "Hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı" şeklinde nitelendirmişti.

İSMİYLE ÖZDEŞLEŞEN KİTAP

Tutunamayanlar Oğuz Atay ismiyle özdeşleşmiş bir roman olarak, büyük yazarımızın hayatından izler taşımasıyla da kısmen otobiyografik bir eser olarak da değerlendirilebilir. Roman, son derece üst düzey diliyle çevirisi en zor romanlar arasında yer alır.





ÜNLÜ İSİMLERLE ARKADAŞLIK

Eğitmenlik macerası boyunca yazmak, çizmek işlerine de devam etti. Adres tabii ki askerde kurduğu dostluklar sayesinde Pazar Postası'ydı.

Dergi artık İstanbul’daydı ve gün gelip kapanana kadar Oğuz’un yazıları ve çevirileri imzasız yayımlandı.

Belki dergide bir adı yoktu; ama Turgut Uyar, Cemal Süreya, Ece Ayhan, İlhan Berk, Attila İlhan gibi birçok isimle arkadaş olmuştu.





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EDEBİ YETKİNLİK...

Ona göre Tutunamayanlar’ın edebi yetkinliği Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmişti. Elbette tersini düşünenler de söz konusuydu.

Tutunamayanlar konusu itibariyle intihar eden arkadaşının geçmişini araştıran Turgut Özben’in, söz konusu arkadaşı Selim Işık’ın modern hayata neden “Tutunamadığı”nı öğrenme çabasını anlatmaktadır.

Romanda Turgut’un karşılaştığı her kişi Selim Işık’ı tanıyan kişilerdir ve her biri Turgut’a Selim’in farklı yönlerini aktarmaktadır.

Ancak her ne olursa olsun, Türk Edebiyatı için önemli bir eser olduğu gerçeği değişmiyordu. Tutunamayanlar, TRT Roman Ödülü”nü kazandı. Bu, dünya gözüyle göreceği tek ödül olacaktı.





"BİZİ BAŞKALARI ANLAMAZ"

"Bizi başkaları anlamaz sevgi. Başkalarının aklı başkadır. Bu yüzden ikimizi hep garip bakışlarla süzmüşlerdir. Şimdi beni de garip, bakışlarla süzenler var. Ben onlara aldırmıyorum. İnsanların beni beğenip beğenmemeleri umurumda değil artık. Ben kendimi tanımakla ilgiliyim."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



