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    Oğuz Atay'ın yazdığı son eseri: Eylembilim

    Türk edebiyatının usta ismi Oğuz Atay'ın, vefat etmeden önce yazdığı son eseri Eylembilim adlı kitabıdır.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:21
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    Oğuz Atay'ın yazdığı son eseri: Eylembilim

    Uzun edebî polisiye uğraşlara rağmen ilk bölümü bulunamayan Eylembilim’i yıllar önce, Oğuz Atay okurlarının istekleri karşısında Günlük’e ekleyerek yayınlamak istese de olmadı.

    Belki de bu sayede, edebiyatımızın yeri doldurulamaz usta kaleminin bu son başyapıtı, ailesinin de değerli katkılarıyla gün ışığına çıkarıldı.

    Oğuz Atay ın yazdığı son eseri: Eylembilim #1

    Sayfa: 114

    KARA MİZAH...

    Ülke 12 Mart arifesindedir. Öğrenci çatışmaları, üniversite işgalleri, forumlar... Romanın kahramanları, olaylar karşısında saf tutmaya ya da tutmamaya çalışan akademiklerdir.

    Bir üniversitede gelişen olaylar, bir matematik profesörünün, Server Gözbudak’ın “hatırat”ından nakledilir.

    Oğuz Atay Eylembilim’de, Cevat Çapan’ın Oğuz Atay’a Mektupta belirttiği gibi, kara mizah gösterilerinden birinin daha doruklarına ulaştırıyor bizleri...


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