Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Adil İzci'ye gitti

Bu yıl ilki düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülünü, ‘Canım Ada’ adlı öykü kitabıyla Adil İzci kazandı.

Gazeteci-Yazar Oktay Akbal anısına ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışması düzenledi. Türk edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla bu yıl öykü dalında düzenlenen yarışmaya yoğun katılım sağlandı.

"CANIM ADA"

Yarışmada Adil İzci, Oğlak Yayınları’ndan 2020 yılında yayınlanan ‘Canım Ada’ adlı kitabıyla seçici kurul tarafından, Heybeliada’daki doğal yaşama ve adalılara ilişkin gözlem ve izlenimlerini, geçmişle de bağlantı kurarak öyküleştirmekteki ustalığı, dile gösterdiği özen, yalın ve içtenlikli anlatımı nedeniyle ödüle değer bulundu.

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ÖDÜL TÖRENİ 28 AĞUSTOS'TA

Oktay Akbal Edebiyat Ödül Töreni, 28 Ağustos’ta Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Törene Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal ve edebiyat dünyasının önemli isimleri katılacak.