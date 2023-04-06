Okudukça büyüleyen masalsı bir anlatım: Bodrum Güzeli Yazar Can Çelebi'nin yeni romanı olan Bodrum Güzeli, okurlara yepyeni bir okuma imkanı sunuyor. Masalsı bir anlatımla öne çıkan kitap, şiirsel dili sayesinde çok rahat okunuyor.

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Can Çelebi’nin Bodrum Terzisi’nin ardından kaleme aldığı Bodrum Güzeli, bir romana sığmayacak hayatları, dinledikçe büyüyecek bir masal gibi anlatıyor.

İhtilaller, ölümün bile yanında götüremediği kötülükler, miras bırakılan korkular, sevdiğinden, bildiğinden koparılan mülteciler ve umut edecek cesareti bulabilenlere dair sarsıcı bir hikayenin sıradaki durağı.

Çelebi’nin, kökleri Bodrum’a uzanan etkileyici hikayesi, Bodrum Terzisi’nin ardından Bodrum Güzeli ile devam ediyor. Altı kadının geçmişe, bugüne ve geleceğe uzanan hikayeleri birbirine ince ama kopmaz bağlarla bağlı.

Geçmişin yüklerini, mirasını hatırlatırken hüzünlendiren; bugünün iyileşmesini, gelişmesini anlatırken gülümseten ve yarının ihtimalleriyle umutlandıran benzersiz bir roman Bodrum Güzeli.

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Etkileyici dil, şiirsel anlatım...

Etkileyici dili, şiirsel anlatımı, zengin kurgusu ve olağanüstü karakterleriyle hem hikâyenin devamını merak edip hem de bitmesini hiç istemeden okuyacağınız bir roman.

Kitaptan...

Çok uzun yıllar önceydi. Düşünmenin, kimsenin acı çekmediği bir dünyanın hayalini kurmanın suç olduğu yıllardı. Bodrum henüz bugünün işgaline uğramamış, boyanmamış, başkalaşmamış bereketli bir Ege kasabasıyken altı kadının hikâyesinin kara kutusu oldu. Hayatı tükendiği yerden dirilten, çalışan, büyüten, doyuran, iyileştiren, dağ kadar güçlü, dağ kadar yalnız Yörük kadını Hayriye. Biçtiği hayatlarla kaç mutluluğun önünü kesen, oldum olası mutluluğa düşman Bodrum Terzisi Güngör Hanım. Annesinin korkularına mahkûm Aynur, kanatlarından tuttuğu kızı Kübra. Geçmişin acısını hep diri tutan Sevda. Aşkı uğruna ihaneti kucaklayan Gönül. Son umutları, yapayalnızlıkları, korkuları, çabaları, öyküleri hep birbirine bağlı altı kadın. Her insanın cesareti kadar yer kapladığı bu dünyaya unutulmayacak bir masal bıraktılar.

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