Petrol
101.94
-3.97%
Euro
15.87
-0.31%
Dolar
14.77
0.16%
Altın
910.99
-0.51%
Borsa
2470
-0.09%
Bitcoin
573.069
-2.87%
BTXN Coin
20.04
-20.03%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Okula giderken başla, dönerken bitir: 80 Günde Devrialem

    Genç okurlar için uyarlanan özel baskılarıyla Kısaltılmış Klasikler dizisi okurlarıyla buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Okula giderken başla, dönerken bitir: 80 Günde Devrialem

    Bir çırpıda okunan kısa klasiklerde bu ay Jules Verne'nin 80 Günde Devrialem adlı yapıtı var. Hepimizin severek okudğu bu kitap şimdi kısaltılmış haliyle okurlarını bekliyor.

    Phileas Fogg, son derece dakik bir insandı. Asla acele etmez, her adımını hesaplar ve hep en pratik yolu seçerdi. Reform Kulübü'ndeki arkadaşlarıyla sadece seksen günde dünyayı dolaşabileceğine dair servetinin yarısı üzerine bahse girince tüm hayatı değişti.

    Okula giderken başla, dönerken bitir: 80 Günde Devrialem #1

    Sayfa: 160

    Destansı seyehat

    Fogg başlamak üzere olduğu destansı seyahat hakkında çok az şey biliyordu. Tek bildiği sadık hizmetkârı Passepartout ile kimi zaman bir filin sırtında, bazen bir trenin kompartımanında, belki de buharlı bir geminin güvertesinde bu yolculuğu tamamlamaya çalışacaklarıydı.


    İlginizi Çekebilir

    Can kaybı 15'e geriledi
    Sağlık

    Can kaybı 15'e geriledi

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Galatasaraylıların babası Fatih Terim'e 'dede' diyen torunlarına bakın! 'Bu ne tatlılık imparator?'
    Medya

    Galatasaraylıların babası Fatih Terim'e 'dede' diyen torunlarına bakın! 'Bu ne tatlılık imparator?'

    Görüş Bildir