Okula giderken başla, dönerken bitir: 80 Günde Devrialem

Genç okurlar için uyarlanan özel baskılarıyla Kısaltılmış Klasikler dizisi okurlarıyla buluşuyor.

Bir çırpıda okunan kısa klasiklerde bu ay Jules Verne'nin 80 Günde Devrialem adlı yapıtı var. Hepimizin severek okudğu bu kitap şimdi kısaltılmış haliyle okurlarını bekliyor.

Phileas Fogg, son derece dakik bir insandı. Asla acele etmez, her adımını hesaplar ve hep en pratik yolu seçerdi. Reform Kulübü'ndeki arkadaşlarıyla sadece seksen günde dünyayı dolaşabileceğine dair servetinin yarısı üzerine bahse girince tüm hayatı değişti.

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Destansı seyehat

Fogg başlamak üzere olduğu destansı seyahat hakkında çok az şey biliyordu. Tek bildiği sadık hizmetkârı Passepartout ile kimi zaman bir filin sırtında, bazen bir trenin kompartımanında, belki de buharlı bir geminin güvertesinde bu yolculuğu tamamlamaya çalışacaklarıydı.