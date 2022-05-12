Okula giderken başla, dönerken bitir: Tom Sawyer

Çocuklar için uyarlanan özel baskılarıyla Kısaltılmış Çocuk Klasikleri dizisi okurlarla buluşuyor.

Tom Sawyer, Mississippi Nehri'nin kıyısındaki küçük kasabada, arkadaşları Huckleberry Finn ve Joe Harper'la birlikte tekdüze yaşamını daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

Fakat bu sırada zavallı Tom'un başına gelmeyen kalmıyor. Issız bir adada fırtınalarla boğuşuyor, define avcılığı hevesiyle tuzağa düşüyor, labirent gibi bir mağarada mahsur kalıyor…

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Bir solukta okunan kitap

Amerikalı yazar Mark Twain'nın klasik eseri olan Tom Sawyer, yazarın önemli klasik eserleri başında geliyor. Bu kısa kiasiği bir çırpıda okuyabileceksiniz.