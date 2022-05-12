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    Okula giderken başla, dönerken bitir: Tom Sawyer

    Çocuklar için uyarlanan özel baskılarıyla Kısaltılmış Çocuk Klasikleri dizisi okurlarla buluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 13:12
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    Okula giderken başla, dönerken bitir: Tom Sawyer

    Tom Sawyer, Mississippi Nehri'nin kıyısındaki küçük kasabada, arkadaşları Huckleberry Finn ve Joe Harper'la birlikte tekdüze yaşamını daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.

    Fakat bu sırada zavallı Tom'un başına gelmeyen kalmıyor. Issız bir adada fırtınalarla boğuşuyor, define avcılığı hevesiyle tuzağa düşüyor, labirent gibi bir mağarada mahsur kalıyor…

    Okula giderken başla, dönerken bitir: Tom Sawyer #1

    Sayfa: 112

    Bir solukta okunan kitap

    Amerikalı yazar Mark Twain'nın klasik eseri olan Tom Sawyer, yazarın önemli klasik eserleri başında geliyor. Bu kısa kiasiği bir çırpıda okuyabileceksiniz.


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