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- Okula giderken başla, dönerken bitir: Tom Sawyer
Okula giderken başla, dönerken bitir: Tom Sawyer
Çocuklar için uyarlanan özel baskılarıyla Kısaltılmış Çocuk Klasikleri dizisi okurlarla buluşuyor.
- Haber Merkezi
- 12.05.2022 - 12:47
- Güncelleme : 12.05.2022 - 13:12
Tom Sawyer, Mississippi Nehri'nin kıyısındaki küçük kasabada, arkadaşları Huckleberry Finn ve Joe Harper'la birlikte tekdüze yaşamını daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.
Fakat bu sırada zavallı Tom'un başına gelmeyen kalmıyor. Issız bir adada fırtınalarla boğuşuyor, define avcılığı hevesiyle tuzağa düşüyor, labirent gibi bir mağarada mahsur kalıyor…
Sayfa: 112
Bir solukta okunan kitap
Amerikalı yazar Mark Twain'nın klasik eseri olan Tom Sawyer, yazarın önemli klasik eserleri başında geliyor. Bu kısa kiasiği bir çırpıda okuyabileceksiniz.