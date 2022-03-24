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    Okumaya yeni başlayan çocuklara: İlk Okuma Hikayeleri

    İlk Okuma Hikâyeleri, okumaya yeni başlayan çocukların kelime çözümlemesini ve anlama becerilerini pekiştiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 12:45
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    Okumaya yeni başlayan çocuklara: İlk Okuma Hikayeleri

    İlk Okuma Hikâyeleri, okumaya yeni başlayan çocuklara rehber ve yoldaş oluyor. Fransız yazar Simon Boulerice’in kaleme aldığı ve Guillaume Perreault’nun resimlediği Marifetli Simon ve Simon’un Kuralları, çocukların becerileri ve kuralları farklı bir yaklaşımla yorumlamasına önayak oluyor.

    Okumaya yeni başlayan çocuklara: İlk Okuma Hikayeleri #1

    YARIN RAFLARDA

    Fransız yazar Simon Boulerice’in kaleme aldığı ve illüstratör Guillaume Perreault’nun resimlediği Marifetli Simon ve Simon’un Kuralları, yarın  hep kitap logosuyla raflardaki yerini alacak.


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