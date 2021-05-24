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    Okunması en zor olan 10 kitap

    Edebiyat haberleri yapan The Millions adlı internet sitesi sekiz sene önce okunması en meşakkatli 10 kitabı belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 10:09
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    Okunması en zor olan 10 kitap

    Siteden Emily Colette Wilkinson ve Garth Risk Hallberg, üç yıllık araştırmalarının sonucunda okunması en meşakkatli 10 kitabı belirledi.

    İkili, en zor kitapları ortaya koymak üzere 2009’da kolları sıvamış ve uzunluğu, sentaksı, biçimi ya da yapısal ve genel özellikleri ile tuhaf deneysel teknikleri veya soyutlukları nedeniyle zor okunan kitapları araştırmaya başlamış.

    OKUNMASI ZOR KİTAPLAR

    Wilkinson ve Hallberg ikilisi, edebiyatın sizi bekleyen, tırmanması zor 10 Everest’ini Publishers Weekly dergisinde de tartışmaya açmış.

    Okunması en zor olan 10 kitap #1

    İŞTE O KİTAPLAR...

    Listede Djuna Barnes’ın Türkiye’de Ayrıntı Yayınları’nca Geceyi Anlat Bana adıyla basılan Nightwood romanı; Jonathan Swift’in A Tale of a Tub adlı satirinin yanısıra Virginia Woolf’ un Deniz Feneri/ To the Lighthouse romanı; Samuel Richardson ’ın Clarissa or The History of a Young Lady eseri; James Joyce ’un en önemli romanlarından Finnegans Wake de bulunuyor. Listede G.F. Hegel ve Martin Heidegger’in de kitapları yer alırken, Edmund Spenser’in The Faerie Queene adlı eseri, Gertrude Stein’ınThe Making of Americans adlı çalışması ve son olarak Joseph McElroy’un Women and Men kitabı da listede bulunuyor.

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