Okur ve yazarların buluşması olan kitap fuarları çok özlendi

Okur ve yazarların buluşması olan kitap fuarları çok özlendi

Pandemiden dolayı bir senedir yapılamayan kitap fuarları, okurları hasret bıraktı.

2020 Martta Türkiye'de başlayan pandemi birçok sektörü etkilediği gibi kültür ve kitap furlarını da etkiledi. Her sene Türkiye'nin belli başlı illerinde yapılan kitap fuarlarına kitapseverler hasret kaldı.

İstanbul'da ise en büyük kitap organizasyonu olan TÜYAP Kitap Fuarı yaklaşık bir senedir gerçekleştiremiyor. Kitap, yazar ve okur buluşması olan fuar, bu sene yapılıp yapılmayacağı henüz belirsiz.

NORMALLEŞME İHTİMALİ

1 Haziran Pazartesi başlanması plananlanan yeni normalleşme adımlarını herkes merakla bekliyor. Yeni normalleşmeyle birlikte kitap fuarları da tekrar başlayabilir.

ONLİNE OLARAK TAKİP ETTİK

Pandemide eve kapandığımız süre boyunca kitapseverler, yayınevlerinin ve yazarların kendi sosyal medya hesaplarında gerçekleştirikleri toplantılara katıldı. Bir nebze de olsa sevdiği yazarlarla buluşan okurlar, durumdan şimdilik memnun.