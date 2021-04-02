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    Okurken güldüren polisiye: Serisonu Katil

    Duygu Ertürk'ün okurlarını çokça güldürdüğü ilk kitabı 4 Enişte 1 Cenaze'nin ardından yazdığı yeni absürd mizah romanı Serisonu Katil raflarda yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 15:31
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    Okurken güldüren polisiye: Serisonu Katil

    Siz de bu seri katil parodisini okurken elit muhit Yukarı Galler’de yaşananları şaşkınlıktan kocaman olmuş gözlerinizle takip edecek, kahkahalarınıza engel olamayacaksınız! Duygu Ertürk’ün kaleminden Serisonu Katil polisiyede bambaşka bir sayfa açmaya, sizleri çokça güldürmeye geliyor.

    SOLUK SOLUĞA KİTAP...

    Bu zamana kadar okuduğunuz tüm polisiye kitapları unutun çünkü Serisonu Katil polisiye külliyatına adını neon harflerle yazdırmaya geliyor. Birbirini takip eden absürd olayları ağzınız açık vaziyette tek solukta okurken kahkahalarınıza hakim olamayacaksınız!

    Okurken güldüren polisiye: Serisonu Katil #1

    Duygu Ertürk

    PEŞ PEŞE CİNAYETLER

    Memleketin elit semti yukarı Galler’de semtin elitliğine pek uymayan olaylar yaşanması, peş peşe korkunç cinayetler işlenmesinin ardından olayı çözebilecek tek kişi olduğuna inanılan kişi jet hızıyla getirilir.

    Bu kişi, EFAYEY’e Ortadoğulu kontenjanından giren, zamanında azılı bir seri katili elleriyle yakalamış, Vaşinkton’un hoyrat havasında kendine bir yer edinmeye çalışan Tokatlı eski polis Memuru Birim Dont’tur. Nam-ı diğer Bukalemun Birim.

    Okurken güldüren polisiye: Serisonu Katil #2

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    Sayfa: 208

    BİR HAYAL KIRIKLIĞI

    Gayet havalı bir şekilde ülkeye giriş yapsa da kendisine bir yardımcı dahi atanmadığını görünce bir miktar hayal kırıklığı yaşayan Birim Dont, annesinin kozmonot olması için elinden geleni ardına koymadığı Beşir Beşerir’i kendine yardımcı olarak atayacak, patentinin kendine ait olduğu olağanüstü sorgulama tekniği Birimleme ile olayları, beklenenden biraz uzun sürede de olsa çözecektir.

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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