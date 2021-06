Okurlar tarafından okunması zor olan kitaplar

Edebiyat haberleri yapan The Millions adlı internet sitesi okunması en meşakkatli 10 kitabı belirledi.

Siteden Emily Colette Wilkinson ve Garth Risk Hallberg, üç yıllık araştırmalarının sonucunda okunması en meşakkatli 10 kitabı belirledi.

İkili, en zor kitapları ortaya koymak üzere kolları sıvamış ve uzunluğu, sentaksı, biçimi ya da yapısal ve genel özellikleri ile tuhaf deneysel teknikleri veya soyutlukları nedeniyle zor okunan kitapları araştırmaya başlamış.

OKURU YORAN KİTAPLAR

Wilkinson ve Hallberg ikilisi, edebiyatın sizi bekleyen, tırmanması zor 10 Everest’ini Publishers Weekly dergisinde de tartışmaya açmış.

İşte o kitaplar...

Listede Djuna Barnes’ın Türkiye’de Ayrıntı Yayınları’nca Geceyi Anlat Bana adıyla basılan Nightwood romanı; Jonathan Swift’in A Tale of a Tub adlı satirinin yanısıra Virginia Woolf’ un Deniz Feneri/ To the Lighthouse romanı; Samuel Richardson ’ın Clarissa or The History of a Young Lady eseri; James Joyce ’un en önemli romanlarından Finnegans Wake de bulunuyor. Listede G.F. Hegel ve Martin Heidegger’in de kitapları yer alırken, Edmund Spenser’in The Faerie Queene adlı eseri, Gertrude Stein’ınThe Making of Americans adlı çalışması ve son olarak Joseph McElroy’un Women and Men kitabı da listede bulunuyor.