Okurların beğenisini kazanan ve çok okunan kitaplar

Yayınlandıklarında kitapseverlerin beğenisini kazanan ve çok okunan kitaplardan bir seçki..

Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplar okurlardan tam not aldı. Özellikle sevilen polisiye yazar Ahmet Ümit'in geçtiğimiz ay Yapı Kredi Yayınları'nda çıkan Kayıp Tanrılar Ülkesi romanı başı çekiyor.

Dahası da var...

Hepinize bol kitaplı günler diliyoruz...

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit'ten soluk soluğa bir roman..

Sayfa: 504

Başka

Sakin ve Yakın kitaplarının yazarı Ege Soley’le bu kez “bambaşka” bir yolculuğa çıkıyoruz

Sayfa: 224

Bi Memleket Futbol

Türk Futbolu... Buram buram tarih kokan bu güzel oyunun bize mahsus o kadar güzel hikâyeleri var ki... Ona değer katan yaşlısı, genci hepsinin öyküsünü bir çırpıda okumak istiyor insan...

Sayfa: 192

Suç Ortağı

İşin en acıklı yanı, bizimki gibi ülkelerde yaşayanlar da dâhil olmak üzere dünya entelijansiyasının önemli bir kısmı bu oyunu yutuyor, Hollywood’a asla hak etmediği bir huşu ile yaklaşıyordu.

Sayfa: 440

Görsel Mağazacılık

Kitap içeriğinde ilham veren çalışmalar, sektörde deneyim sahibi kişilerin röportaj ve çalışmalarına yer verilmiştir.

Sayfa: 196

Konuşamadığımız Ne Varsa

Aşk ve toplum üzerine yazdığı denemelerle tüm okurlarını konuşmaya, duvarları yıkarak aynı gökyüzünün altında buluşmaya davet ediyor...

Sayfa: 232

Shakespeareden Hikayeler

Modern fantastik edebiyatın kurucuları arasına giren Edith Nesbit, Shakespeare'in yirmi oyununu herkesin rahatlıkla okuyabileceği bir dille hikâyeleştiriyor.

Sayfa: 200

Güzel Ülke Atlası

Taze Kitap’ın hem çocuklarca hem büyüklerce çok sevilen atlas serisi, Türkiye’de gezip görülecek tarihî ve doğal güzellikleri anlatan Güzel Ülke Atlası ile genişledi. Güzel Ülke Atlası, tıpkı Türkiye gibi farklı renkleri, tatları, öyküleri içinde barındırıyor. Usta gazeteci Mutlu Tönbekici’nin kaleme aldığı Güzel Ülke Atlası, Türkiye’yi merak eden ve Türkiye’yi seven her yaştan okur için raflarda.

Sayfa: 112

Yaşamak Sakinlik İster

Ne kadar hızlı olursan hayatı o kadar erken ve kuvvetli yakalarsın gibi geliyor. Ne kadar hızlı olursan o kadar başarılı ve kazançlı olacağına inanıyorsun.

Sayfa: 216

Elleri Titremeden Ateşi Tutanabilene

Sıra dışı hikâyeleri ve büyülü satırlarıyla okurlarını daima içsel bir keşif yolculuğuna çıkaran Berrak Yurdakul, bu kez de yaşamımızda, ilişkilerimizde, zaferlerimizde ve yenilgilerimizde hissettiğimiz o ritmi, o kalp atışını; var olan her şeyi ve bütün zamanları bir dantel zarafetiyle örüp birbirine bağlayan o göksel kanunu apaçık önümüze seriyor.

Sayfa: 240

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com