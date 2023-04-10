Okurlarını bekleyen yeni kitaplar Yeni haftaya yeni kitaplarla başlamak ister misiniz? Bunun için siz okurlarımıza yeni çıkan kitaplardan okuma listesi hazırladık.

Özel İçerik

Raflardaki yerini alan yeni kitaplardan bu hafta... Okurlarını bekleyen kitaplara bakmaya vaktiniz olmadıysa sizleri öneri listemize alalım.

İyi okumalar dileriz...

Sıfır Atık Hareketi

Ülkemiz için ve gelecek nesillerimize temiz ve kaynakları korunmuş bir dünya bırakabilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Sayfa: 288

Bir Ağacın Günlüğü

Bir Ağacın Günlüğü tabiatı, dünyayı ve insanları bambaşka bir perspektiften, dokunaklı bir dille ele alan benzersiz bir yapıt... Baştan sona bir ağacın dilinden aktarılan bu satırlar, okuyan herkesi değiştirip doğaya yeni bir gözle bakmayı öğreten bir tılsım.

Sayfa: 168

Acelesi Olanlar İçin Astrofizik

Tyson, evrenimizin hikâyesini on iki kısa bölümde muhteşem bir şekilde anlatıyor. Kitabı bir çırpıda bitireceksiniz.

Sayfa: 168

Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir

Dünya çapında tanınan yazar Hakan Mengüç’ün Türkçede sekiz kitabı bulunmaktadır. Besteci ve müzisyen de olan Mengüç’ün kitapları 11 dile çevrilmiştir.

Sayfa: 184

Bildiğiniz Gibi Değil

Ekonomiden tarıma, eğitimden sağlığa, savunma sanayinden OSB’lere… Kaynaklardan elde edilen bilgilerin sohbet şeklinde aktarıldığı Bildiğiniz Gibi Değil, farkındalığınızı artırmaya talip.

Sayfa: 184

Bir Kadın

Ernaux, hafızasını, zihinsel ve fiziksel bütünlüğünü yok eden bir hastalık yüzünden yitirilen annenin ardından, küçük bir Normandiya kasabasının varoşlarında doğan ve Paris’in banliyölerindeki bir hastanenin geriatri koğuşunda ölen gerçek kadının portresini çizmeye, onu olduğu gibi resmetmeye girişiyor.

Sayfa: 64

Kayıp Dilin Hikayeleri

Kâmil Yeşil’in hikâyelerinde hafifçe absürde giden bir ironi var. Bu da onun hikâyesi için vazıh bir yapı, bir üslup oluşturuyor. Onun işi tam nahif ressamların ip cambazlığını andırıyor. Bütün gücünü saflığından, açıklığından, iyi niyetinden, aşkından, temiz kalbinden almaktır bu. Çocuksu bir tutum, ama on ikiden vurunca insanı yaralayan bir tutum.

Sayfa: 88

Açıklamalı Bilinç Haritası

Çok satan yazarın en u¨nlu¨ eseri Bilinç Haritası’nın okuyucuların şifa ve aşkınlığı deneyimlemesine yardımcı olan erişilebilir bir keşfi. Hepimiz bir bilinç seviyesiyle, bilincin engin alanı içinde enerjik bir frekansla doğarız. Ve Bilinç Haritası ile insan bilincinin toplam spektrumunu gerçekten anlayabiliriz.

Sayfa: 168

Bilime Neden Güvenmeliyiz

Profesör Naomi Oreskes, Bilime Neden Güvenmeliyiz? kitabında bilimsel bulguların ne zaman ve neden güvenilir olduğu sorularına net ve ikna edici yanıtlar veriyor. Bilime duyulan güvenin temellerini gayet akıcı bir dille anlatıyor; tezini yaşamlarımız açısından kritik önem taşıyan meselelerde bilimin nasıl işlemesi ve nasıl işlememesi gerektiğine dair canlı örneklerle gözler önüne seriyor. Okuyucular bu kitapta bilimsel mutabakatın güvenilirliğine dair, belirli bir metoda ya da bilim insanlarının vasıflarına değil, kolektif bir çaba olarak bilimin karakterine dayanan, sağlam bir savunmaya tanık olacak.

Sayfa: 336

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