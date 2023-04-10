Okurlarını bekleyen yeni kitaplar

Raflardaki yerini alan yeni kitaplardan bu hafta... Okurlarını bekleyen kitaplara bakmaya vaktiniz olmadıysa sizleri öneri listemize alalım.
İyi okumalar dileriz...
Sıfır Atık Hareketi
Ülkemiz için ve gelecek nesillerimize temiz ve kaynakları korunmuş bir dünya bırakabilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.
Sayfa: 288
Bir Ağacın Günlüğü
Bir Ağacın Günlüğü tabiatı, dünyayı ve insanları bambaşka bir perspektiften, dokunaklı bir dille ele alan benzersiz bir yapıt... Baştan sona bir ağacın dilinden aktarılan bu satırlar, okuyan herkesi değiştirip doğaya yeni bir gözle bakmayı öğreten bir tılsım.
Sayfa: 168
Acelesi Olanlar İçin Astrofizik
Tyson, evrenimizin hikâyesini on iki kısa bölümde muhteşem bir şekilde anlatıyor. Kitabı bir çırpıda bitireceksiniz.
Sayfa: 168
Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir
Dünya çapında tanınan yazar Hakan Mengüç’ün Türkçede sekiz kitabı bulunmaktadır. Besteci ve müzisyen de olan Mengüç’ün kitapları 11 dile çevrilmiştir.
Sayfa: 184
Bildiğiniz Gibi Değil
Ekonomiden tarıma, eğitimden sağlığa, savunma sanayinden OSB’lere… Kaynaklardan elde edilen bilgilerin sohbet şeklinde aktarıldığı Bildiğiniz Gibi Değil, farkındalığınızı artırmaya talip.
Sayfa: 184
Bir Kadın
Ernaux, hafızasını, zihinsel ve fiziksel bütünlüğünü yok eden bir hastalık yüzünden yitirilen annenin ardından, küçük bir Normandiya kasabasının varoşlarında doğan ve Paris’in banliyölerindeki bir hastanenin geriatri koğuşunda ölen gerçek kadının portresini çizmeye, onu olduğu gibi resmetmeye girişiyor.
Sayfa: 64
Kayıp Dilin Hikayeleri
Kâmil Yeşil’in hikâyelerinde hafifçe absürde giden bir ironi var. Bu da onun hikâyesi için vazıh bir yapı, bir üslup oluşturuyor. Onun işi tam nahif ressamların ip cambazlığını andırıyor. Bütün gücünü saflığından, açıklığından, iyi niyetinden, aşkından, temiz kalbinden almaktır bu. Çocuksu bir tutum, ama on ikiden vurunca insanı yaralayan bir tutum.
Sayfa: 88
Açıklamalı Bilinç Haritası
Çok satan yazarın en u¨nlu¨ eseri Bilinç Haritası’nın okuyucuların şifa ve aşkınlığı deneyimlemesine yardımcı olan erişilebilir bir keşfi. Hepimiz bir bilinç seviyesiyle, bilincin engin alanı içinde enerjik bir frekansla doğarız. Ve Bilinç Haritası ile insan bilincinin toplam spektrumunu gerçekten anlayabiliriz.
Sayfa: 168
Bilime Neden Güvenmeliyiz
Profesör Naomi Oreskes, Bilime Neden Güvenmeliyiz? kitabında bilimsel bulguların ne zaman ve neden güvenilir olduğu sorularına net ve ikna edici yanıtlar veriyor. Bilime duyulan güvenin temellerini gayet akıcı bir dille anlatıyor; tezini yaşamlarımız açısından kritik önem taşıyan meselelerde bilimin nasıl işlemesi ve nasıl işlememesi gerektiğine dair canlı örneklerle gözler önüne seriyor. Okuyucular bu kitapta bilimsel mutabakatın güvenilirliğine dair, belirli bir metoda ya da bilim insanlarının vasıflarına değil, kolektif bir çaba olarak bilimin karakterine dayanan, sağlam bir savunmaya tanık olacak.
Sayfa: 336
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com