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    Okurun kalbine dokunan Çocuk, Köstebek, Tilki ve At Türkçede

    Tüm dünyada 2,5 milyondan fazla okurun kalbine dokunan Çocuk, Köstebek, Tilki ve At Türkçe olarak yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 10:33
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    Okurun kalbine dokunan Çocuk, Köstebek, Tilki ve At Türkçede

    Çocuk, Köstebek, Tilki ve At yalnızca nefis bir kitap değil, aynı zamanda derinlikli bir sanat yapıtı. Bazılarına göre bir felsefe kitabı, bazılarına göre bir ahlak manifestosu, bazılarına göreyse bir mutluluk rehberi. Sevgi, dostluk, iyi kalplilik üzerine düşündüren, yürek ısıtan çizimlerle bezenmiş evrensel bir kitap.

    İlk olarak Ekim 2019'da yayımlanan Çocuk, Köstebek, Tilki ve At yüz haftadan uzun bir süre boyunca Sunday Times Çoksatar Listesi'nde ilk onda kaldı; ayrıca aynı yıl içinde hem Barnes and Noble Yılın Kitabı Ödülü'nü hem de Waterstones Yılın Kitabı Ödülü'nü kazanan ilk kitap oldu. British Book Awards'ta 2020 için kısa listeye kalan Çocuk, Köstebek, Tilki ve At, Nielsen Çoksatar Ödülleri 2020'de de Platin Ödül kazanan sekiz kitap arasında yer aldı.

    HAYAT VE SEVGİ DÜŞÜNCESİ

    Bir bahar günü kırlarda tek başına dolaşmaya çıkan bir oğlan çocuğu, önce bir köstebekle, sonra da bir tilki ve bir atla tanışıp arkadaş oluyor; konuşa konuşa yürürlerken birbirlerine sordukları sorular üstünden kitap da bizi dostluk, hayat, sevgi ve ihtiyaçlar üzerine düşündürüyor.

    Okurun kalbine dokunan Çocuk, Köstebek, Tilki ve At Türkçede #1

    Sayfa: 128

    KİTAP İÇİN NE DEDİLER

    "Yaşamam gereken dünya burası ama keşke orada yaşasam dediğim dünya, Mackesy'nin yarattığı dünya."

    Elizabeth Gilbert

    "Sevgi, dostluk ve iyi kalplilik - bu kitap evrensel bir dil konuşuyor." -

    Bear Grylls

    "Harika bir sanat eseri ve insan kalbine açılan harika bir pencere." - Richard Curtis

    "Açıkçası dünyanın şu anda Charlie'nin yapıtına ihtiyacı var." - Miranda Hart

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