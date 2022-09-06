Okuyan herkesin hayatında derin izler bırakan Abojinler romanı: Bir Çift Yürek

Amerikalı yazar Marlo Morgan'ın Bir Çift Yürek adlı romanı, okuyan herkeste derin izler bıraktı. Kitap, edebiyatseverlerin en çok okuduğu eserlerin başında geliyor. Eserin konusu ise Abojinler...

Binlerce yıldır sahip çıktıkları kültürleri, inançları ve farklı yaşam tarzları ile Aborjinler, her daim merak konusu olmaya devam ediyor. Marlo Morgan’ın kaleme aldığı Bir Çift Yürek, Aborjinlerin yaşamını etkileyici bir kurgu ile buluşturarak bu kadim kültürün keşfedilmesi için samimi bir ortam yaratıyor.

Okurlar ve eleştirmenler tarafından tam not almayı başaran kitap, yaşamın hakikatini sorgulatan yönüyle okurlarının zihninde iz bırakıyor.

Bir Çift Yürek...

Esasen Amerikalı bir sağlık çalışanı olan Marlo Morgan, işi gereği bir süreliğine Avustralya’da bulundu. Ve bu süre içerisinde yerli halka da özel bir ilgi duymaya başladı.

Burada Avustralya’nın en eski ve köklü halkı olan Aborjinlerin yaşamını derinlemesine inceleme fırsatı yakalayan Morgan, onlar hakkında öğrendiklerinden fazlasıyla etkilendi.

Daha sonra ise bu öğrendiklerini herkese aktarabilmek adına Bir Çift Yürek’i kaleme aldı.





Marlo Morgan

Birinci ağızdan anlatılan kitap

Bir Çift Yürek’te geçen hikaye, yazarın kendi ağzından okuyucuya aktarılıyor. Marlo Morgan, Avustralya’ya yaptığı iş seyahati sırasında yerli halkın sorunları ile yakından ilgileniyor. Bu durumdan fazlasıyla memnuniyet duyan Aborjin kabilesi, Morgan’a teşekkürlerini sunmak üzere bir davette bulunuyor.

Morgan, bu davette kendisine karşı büyük bir özen gösterileceğini ve minnetlerin alışık olduğu şekilde sunulacağını düşünerek yol çıkıyor. Fakat kabilenin yanına vardığında gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

Abojinlere mercek...

Bu olayın ardından Aborjinleri daha da fazla merak eden Morgan, onların ritüellerine ve gündelik yaşamlarına bir süre dahil olup topluluğu tam anlamıyla tanımaya karar veriyor.

Bu süreç bir hayli meşakkatli olsa da yazar, tüm deneyimlerinin sonucunda dünyaya bakabileceği bambaşka bir pencere keşfediyor.

Aborjinlerin doğayla olan bütünlüğü, doğaya ve birbirine olan saygıları, bu kadar ilkel görünmelerine rağmen sahip oldukları bilgi birikimi ve hayat felsefeleri Morgan’ı adeta büyülüyor.

Okuyanları derinden etkileyen kitap

Bir Çift Yürek, okuyan herkesin hayatında derin bir iz bırakmayı başarıyor ve okuyucusunu yaşama dair inandığı ne varsa yeniden süzgeçten geçirmeye sevk ediyor. Aborjinlerin köklü kültürleri ve hayat felsefeleri, her bir detayıyla hayranlık uyandırıyor.