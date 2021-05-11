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    Okuyucu yorumları eşliğinde Aklımın Aynalı Çarşısı

    Oyuncu ve yazar Devrim Yakut'un Aklımın Aynalı Çarşısı kitabı pek sevildi. Okurların kitaba yaptıkları yorumlar destekleyici nitelikte.
    • Özel İçerik
    • 11.05.2021 - 14:30
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    Okuyucu yorumları eşliğinde Aklımın Aynalı Çarşısı

    Oyuncu ve yazar Devrim Yakut bir koleksiyoner titizliğiyle topluyor gündelik hayatın içindeki o sıradan, bir o kadar da sıradışı hikâyeleri.

    Aklımın Aynalı Çarşısı ile birer köşesinden iliştiğiniz tüm hayatlara temas ettiğinizi hissedecek, dingin bir üslupla kaleme alınmış bu hikâyelerde kendi akislerinize rastlayacaksınız.

    Her karakteri acılarından ve sevinçlerinden tanıyıp uzun zamandır görüşmediğiniz eski bir dostla sohbet ediyormuş gibi hissedeceksiniz.

    OKUR YORUMLARI

    Okuyucu yorumları ise kitabın ne kadar sevildiğinin göstergesi. İşte okur yorumlarıdan Aklımın Aynalı Çarşısı...

    Acıların ve sevinçlerin bir arada yoğrulduğu, birbirinden bağımsız 14 öykünün yer aldığı Aklımın Aynalı Çarşısı’nın yolculuğuna eşlik eden okurların yorumlarına birlikte göz atalım…

    Okuyucu yorumları eşliğinde Aklımın Aynalı Çarşısı #1

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    Sayfa: 190

    "GERÇEKMİŞ GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ"

    "Oyunculuğuna hayran olduğum Devrim Yakut’un kalemi de oyunculuğu kadar etkileyici. Aklımın Aynalı Çarşısı’nı okurken o aynadaki yansımaları bir bir görüyorsunuz resmen…"
    aslibooks

    Okuyucu yorumları eşliğinde Aklımın Aynalı Çarşısı #2

    "MAHRUM KALMAYIN"

    "Tek bir kitapla birbirinden farklı on dört hayata dokunmak, onları hissetmek isterseniz kesinlikle tavsiyemdir. Hayat tecrübeleriyle yazılmış bir kitap olduğu belli. Bu tecrübelerden mahrum kalmayın." kitaplarvesozleri

    Okuyucu yorumları eşliğinde Aklımın Aynalı Çarşısı #3

    "KENDİNİZDEN BİR ŞEYLER BULACAKSINIZ"

    "Her öyküde kendinizden bir şeyler bulup, kalbinizden bir anı çıkarıp koyuyorsunuz kitabın arasına ayraç niyetine. Kitabı okurken bir kez daha canlanıyor yaşadıklarımız, kırgınlıklarımız, zaaflarımız…"

    "FİLM ŞERİDİ GİBİ"

    "Film şeridi gibi aktı geçti hikâyeler sol yanımda birer iz bırakarak. Bittiğindeyse bir değişim geçiriyor insan fark etmeden." kitap.gemisi

    Okuyucu yorumları eşliğinde Aklımın Aynalı Çarşısı #4

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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