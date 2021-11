Okuyucuların kalbine dokunacak roman: Sudan Gelen Mucize

Derin Alya Gençel, ilk romanı Sudan Gelen Mucize, genç yazarın ilk romanı olma özelliği taşıyor.

Sudan Gelen Mucize ailesiyle birlikte geçirdiği kaza sonucu, önce duyma yetisini daha sonra görme yetisini kaybedeceğini öğrenen güzel Mila’nın dramını anlatıyor. Okuyucuların kalbine dokunacak roman şimdiden yazar Derin Alya Gençel’in fanları tarafından merakla bekleniyor.

Yazarlığının yanı sıra oyuncu menajerliği ve cast direktörlüğü de yapan Derin Alya Gençel, ayrıca StarKids adlı çocuk dergisinde de editörlük görevini üstleniyor.

Yazma tutkusunu hep içinde hissettiğini söyleyen, on parmağında on marifet olan 25 yaşındaki yazar Gençel’ in hedefleri arasında sayısız hikayelerini okurlarıyla buluşturmak yer alıyor.

ŞHRETLER YARIŞIYOR'UN YAZARI

2022 yılında vizyona girecek “Şöhretler Okulu Yarışıyor” çocuk filminin de senaryosunu kaleme alan başarılı yazar, ileride kendi yazdığı romanlarını da beyazperde de görmek en büyük hayali olduğunu söylüyor.

MİLA'NIN HAYATI...

"Mila’nın hayatı iki yıl önce ailesiyle beraber geçirdikleri bir kaza sonrası tamamen alt üst olur. Kazayla beraber duyma yetisini yitiren Mila’nın aynı kazada babası hayatını kaybeder. Mila, annesiyle beraber hayata karşı mücadele verirken on sekizinci yaş gününde hastalığının ilerlediğini ve yakın bir zaman sonra seslerin yanı sıra görme yetisini de kaybedeceği gerçeğini öğrenmesiyle sarsılır. Mila’nın sessiz dünyasının rengini de yitireceğini öğrendiği gün, mühürlü bir zarfı açmasıyla artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Işığı görebildiği son günlerinde Mila yeni bir okula başlar ve ilk aşkı Rüzgar ile tam her şey kararmaya başlamadan önce tanışırlar. Babasının faili meçhul cinayetini aydınlatmak ve ilk aşkı Rüzgar ile aşkı doyasıya yaşayabilmek için Mila’nın artık sayılı günleri vardır."

